যেভাবে পারফিউম এল আমাদের জীবনে

সুগন্ধি শুধু একটি প্রসাধনী নয়, বরং এটি মানব ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি স্মৃতি, বিজ্ঞান এবং আত্মপ্রকাশের এক চমৎকার মিশেল। এটি আমাদের মেজাজ ভালো করে এবং আমাদের দিনকে আরও আনন্দময় করে তোলে। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী পারফিউমের বাজার প্রায় ৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের; যা ২০৩৪ সাল নাগাদ ১০১ দশমিক ৪৭ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। কিন্তু কেন এই সুগন্ধি মানুষের কাছে এত জনপ্রিয়। এর উত্তর লুকিয়ে আছে এর প্রাচীন ইতিহাস এবং আমাদের মস্তিষ্কের গভীর রহস্যে।
সুগন্ধির প্রাচীন যাত্রা
পারফিউমের যাত্রা শুরু হয়েছিল প্রাচীন মেসোপটেমিয়া, মিসর এবং সিন্ধু সভ্যতা থেকে। মিসরীয়রা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে এটি ব্যবহার করত। খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০০ অব্দের মিসরীয় সমাধিতে লিলি ফুলের সুগন্ধি তৈরির চিত্র পাওয়া গেছে। পরবর্তীকালে গ্রিক এবং রোমানরা এর ব্যবহারকে আরও মার্জিত করে তোলে এবং কসমেটিকস ও চিকিৎসার কাজে সুগন্ধি তেলের ব্যবহার শুরু করে। সাইপ্রাসের পাইরগোসে বিশ্বের প্রাচীনতম সুগন্ধি উৎপাদন কেন্দ্রের সন্ধান পাওয়া গেছে, যেখানে বিজ্ঞানীরা ৪ হাজার বছর আগের সুগন্ধির খোঁজ পেয়েছেন।
ইউরোপে পারফিউমের প্রসার
১২শ শতাব্দীতে ক্রুসেডাররা লেভান্ট অঞ্চল থেকে সুগন্ধি তৈরির শিল্প ইউরোপে নিয়ে আসে। তবে ১৬০০ শতাব্দীতে ইতালীয় অভিজাত নারী ক্যাথরিন ডি মেদিচি যখন ফ্রান্সে যান, তখন তাঁর ব্যক্তিগত সুগন্ধিশিল্পী রেনাতো ইল ফিওরেন্তিনোর হাত ধরে প্যারিসে পারফিউম জনপ্রিয় হতে শুরু করে। ১৬৯৩ সালে ইতালীয় জিওভান্নি পাওলো ফেমিনিস লেবু, কমলা এবং বারগামোটের মিশ্রণে তৈরি করেন ‘অ্যাকুয়া অ্যাডমিরাবিলিস’, যা পরে ‘ইউ ডি কোলন’ নামে পরিচিতি পায়।
পারফিউম তৈরির শিল্প ও উপাদান
সুগন্ধি তৈরির শিল্পকে বলা হয় ‘পারফিউমারি’ এবং এর বিশেষজ্ঞদের ফরাসি ভাষায় বলা হয় ‘নেজ’ (Nez) বা ‘নাক’। পারফিউমাররা শত শত কাঁচামাল যেমন ফুল (জেসমিন, গোলাপ), চুন ও ইলাং-ইলাং, বিভিন্ন ধরনের রেজিন (ফ্রাঙ্কিনসেন্স, মাইর) এবং কাঠ (চন্দন, পাইন) ব্যবহার করে সুগন্ধি তৈরি করেন। অতীতে কস্তুরী হরিণ বা সিভেটের মতো প্রাণিজ উৎস ব্যবহার করা হলেও বর্তমানে সিনথেটিক বা কৃত্রিম সুগন্ধির ব্যবহার বেশি পছন্দ করা হয়।
বিজ্ঞানের চোখে সুগন্ধি
সুগন্ধি কেন আমাদের ভালো লাগার অনুভূতি দেয়, তার পেছনে রয়েছে বৈজ্ঞানিক কারণ। আমাদের ঘ্রাণতন্ত্র সরাসরি মস্তিষ্কের ‘লিম্বিক সিস্টেম’-এর সঙ্গে যুক্ত, যা আবেগ এবং স্মৃতি নিয়ন্ত্রণ করে। ল্যাভেন্ডার যেমন মনকে শান্ত করে, তেমনি সাইট্রাস বা লেবুজাতীয় ঘ্রাণ আমাদের শক্তি জোগায়। কোনো বিশেষ সুগন্ধি আমাদের শৈশব বা প্রিয় কোনো মুহূর্তের স্মৃতি মুহূর্তেই ফিরিয়ে আনতে পারে।
আত্মপ্রকাশ ও সামাজিক প্রভাব
পারফিউম শুধু ভালো ঘ্রাণ ছড়ানোর মাধ্যম নয়, এটি নিজের ব্যক্তিত্ব প্রকাশের একটি উপায়। পোশাকের মতো পারফিউমও মানুষের পরিচয়ের অংশ হয়ে ওঠে। এটি মানুষের আত্মবিশ্বাস বাড়ায় এবং সামাজিক মেলামেশায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। প্রতিদিনের সুগন্ধি ব্যবহারের এই ছোট রুটিন নিজেকে ভালো রাখার একটি মাধ্যম বা ‘সেলফ-কেয়ার’ হিসেবে কাজ করে।
আধুনিক বাজার ও বিবর্তন
চ্যানেল নং ৫-এর মতো বিশ্বখ্যাত পারফিউম থেকে শুরু করে ভারতের সুগন্ধি রাজধানী কনৌজ পর্যন্ত পারফিউমের আবেদন বিশ্বজনীন। বর্তমানে একটি সুগন্ধিতে ৫০ থেকে ৩০০টি আলাদা রাসায়নিক থাকতে পারে। আধুনিক বিপণনব্যবস্থায় সুগন্ধিকে শুধু ঘ্রাণ হিসেবে নয়; এটি আবেগ, আভিজাত্য এবং জীবনধারার প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।
সূত্র: প্রেসিডেন্স রিসার্চ, ডিভাইনমি ফ্র্যাগরেন্স