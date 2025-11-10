হোম > জীবনধারা > জেনে নিন

নতুন হ্যান্ডব্যাগ কেনার আগে

ফিচার ডেস্ক

প্রতিদিন যে হ্যান্ডব্যাগ ব্যবহার করবেন, সেটি একটু ভালো মানের দেখে কিনুন। তবে এ ধরনের হ্যান্ডব্যাগ কিনতে খরচটাও কিছু বেশি হবে। তাই কেনার আগে কয়েকটি বিষয় মনে রাখতে হবে।

দাম দিয়ে ব্যাগ কিনলে আপনি নিশ্চিত চাইবেন, সেটি বেশ কিছুদিন টিকুক। ব্যাগ তৈরির উপাদান, এর সেলাই, জিপার ইত্যাদি ভালোভাবে দেখে তবেই কিনে ফেলুন। এসব বিষয় ঠিকঠাক থাকলে আশা করা যায়, আপনি আপনার ব্যাগটি বেশ কিছুদিন ব্যবহার করতে পারবেন।

আপনি বেশির ভাগ সময় ব্যাগে কোন কোন জিনিস রাখেন, কেনার আগে তা একটু ভেবে দেখুন। তারপর দেখুন সেগুলো রাখার জন্য ব্যাগে পর্যাপ্ত জায়গা রয়েছে কি না। এবার ব্যাগের আকার নিয়ে চিন্তা করুন।

একাধিক পোশাকের সঙ্গে ভালোভাবে মিলবে, এমন রঙের ব্যাগ বেছে নেওয়া যেতে পারে। প্রতিটি পোশাকের সঙ্গে মিলিয়ে নতুন নতুন ব্যাগ কেনা একটি অসম্ভব জটিল বিষয়। ব্যাগের রং বাছাইয় করার ক্ষেত্রে হালকা ও ন্য়ুড রংগুলো প্রাধান্য দিন।

একটি ব্যাগ কেনার আগে সেটির ভেতরে আপনার সব জিনিসপত্র ঠিকমতো রাখা যাবে কি না, তা-ও বিবেচনায় নিতে ভুলবেন না। জিপার দেওয়া শক্ত হাতলের ব্যাগ ব্যবহার করা ভালো।

আপনি কি ব্যাগ কাঁধে নিতে পছন্দ করেন, নাকি বাহুতে? সেটিও ভেবে নিন। নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী এবং এসব বিষয় বিবেচনা করে নিতে হবে। তারপরে আপনার জন্য আদর্শ এবং সহজে বহনযোগ্য ব্যাগটি বাছাই করুন।

সূত্র: স্ট্রিট ডাইরেক্টরি

সম্পর্কিত

নভেম্বরের ফ্রেঞ্চ মেনিকিউর

আজকের রাশিফল: প্রপোজ করতে গিয়ে গুলিয়ে ফেলবেন, আবেগ সামলে চলুন

অসুখ সেরে ওঠার পর ঘরে ইতিবাচক শক্তি ফিরিয়ে আনার উপায়

রক্তচাপ ও অনিদ্রা—দুই সমস্যার সমাধান এক ভেষজে

চুল লম্বা করার ৮ কার্যকর উপায়

বিমান ভ্রমণ আরামদায়ক করতে জরুরি ৯ টিপস

আজকের রাশিফল: স্বপ্নের মতো কাটবে দিন, বিপত্তি ঘটানোর আগে সাবধান

রাতে ক্ষুধা লেগে ঘুম ভেঙে যায় কেন, জেনে নিন সমাধান

আসছে শীত, জেনে নিন মধু খাওয়ার উপকারিতা

আজকের রাশিফল: সবাই আপনাকে ভুল বোঝে, পার্টনারের ভুল ধরে রোমান্স নষ্ট করবেন না
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা