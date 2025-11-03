দিনে দুইবার ব্রাশ করাই দাঁতের সুরক্ষায় সেরা উপায় নয়

প্রতিদিন দুইবার দাঁত ব্রাশ করা যেন দাঁতের সুরক্ষায় প্রধান কাজ। শিশু বয়স থেকে এই নিয়ম মেনে চলার জন্য বলা হয়। কিন্তু আসলেই দাঁতের সুরক্ষায় দুই বেলা দাঁত ব্রাশ করাই কার্যকরী সমাধান? ইউনিভার্সিটি অব বার্মিংহামের ডেন্টিস্ট্রি স্কুলের চিকিৎসক প্রবীণ শর্মা বললেন ভিন্ন কথা। তিনি জানান, নিয়মিত দাঁতের চিকিৎসকের কাছে যাওয়া যেমন জরুরি, তেমনি আরও কিছু অভ্যাস বদলালেই দাঁতের স্বাস্থ্য অনেকটা উন্নত হতে পারে।
ড. প্রবীণ শর্মা আরও জানান, অধিকাংশ প্রাপ্তবয়স্কদের জীবনের কোনো না কোনো সময়ে মাড়ির রোগ হয় এবং প্রাথমিক লক্ষণ হলো মাড়ি থেকে রক্তপাত। তিনি বলেন, ‘যদি আপনার মাড়ি থেকে রক্তপাত হয় বা মাড়ি ফোলা থাকে তবে এটি থেকে বুঝতে হবে যে আপনাকে আরও ভালোভাবে ব্রাশ করতে হবে।’
বিবিসির ‘হোয়াটস আপ ডকস’ পডকাস্টে ডা. প্রবীণ শর্মা এমন চারটি প্রচলিত দাঁতের যত্নের ধরন তুলে ধরেন, যা আমরা প্রায় সবাই করি এবং সেগুলো ভুল।
১. দিনে দুই বার তাড়াহুড়োয় দাঁত ব্রাশ করার চেয়ে ভালোমতো একবার ব্রাশ করা ভালো
দাঁতের যত্নের সবচেয়ে পরিচিত নিয়ম হলো, দিনে দুইবার দাঁত মাজতে হবে।
তবে ডা. শর্মার মতে, আসল বিষয় হলো গুণগত মান, সংখ্যা নয়। অর্থাৎ দাঁত যদি একবারও মাজেন, তবে মনোযোগ দিয়ে, সঠিকভাবে ও পর্যাপ্ত সময় নিয়ে মাজেন, সেটি তাড়াহুড়ো করে দুইবার মাজার চেয়ে অনেক বেশি উপকারী।
তিনি বলেন, ‘সময় পেলে অবশ্যই দিনে দুইবার দাঁত মাজা ভালো। কিন্তু তাড়াহুড়ো করে দুইবার মাজার চেয়ে একবার মনোযোগ দিয়ে ভালোভাবে মাজাই অনেক বেশি কার্যকর।’
যদি কেউ দিনে একবারই দাঁত মাজেন, তবে রাতে শোয়ার আগে মাজাই সবচেয়ে ভালো সময় বলে তিনি পরামর্শ দেন। সঙ্গে ফ্লস করা বা দাঁতের ফাঁকে জমে থাকা খাবার পরিষ্কার করাও জরুরি।
অবশ্য অনেকেই ফ্লস করতে পছন্দ করেন না। তবে ডা. শর্মার মতে, ইন্টারডেন্টাল ব্রাশ, বিশেষ করে রাবার দিয়ে তৈরি ছোট ব্রাশগুলো ব্যবহার করলে কাজটা সহজ হয় এবং দাঁতের ফাঁক পরিষ্কার করতে ব্যথাও কম লাগে।
প্রতিটি দাঁতের বাইরের, কামড়ানোর ও ভেতরের দিক এই তিনটি অংশই সমানভাবে পরিষ্কার করা প্রয়োজন।
ডা. শর্মা অতিরিক্ত চাপ না দিয়ে প্রতিটি অংশে ছোট ছোট ঘূর্ণায়মান (circular) গতিতে ব্রাশ চালাতে পরামর্শ দেন। তিনি আরও বলেন, দাঁত ও মাড়ির সংযোগস্থলে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে, কারণ মাড়ির রোগ সাধারণত এখান থেকেই শুরু হয়।
আর ডা. জ্যান্ডে বলেন, দাঁত মাজার সময় ‘ব্রাশের রোঁয়া বা ব্রিসলের ছোঁয়া অনুভব করার দিকে মনোযোগ দিন।’ তিনি বলেন, ‘এটি এমন একটি কাজ যা মনোযোগের সঙ্গে করতে হয়। মোবাইলে স্ক্রল করতে করতে নয়।’
২. নাস্তার পর নয়, নাস্তার আগে দাঁত মাজুন
অনেকেই নাস্তা শেষ করে দাঁত মাজেন। কিন্তু এতে দাঁতের এনামেল বা বাহ্যিক আবরণ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ডা. শর্মা বলেন, ‘দাঁত মাজা উচিত নাস্তার আগে। খাবারের অম্লীয় (acidic) উপাদান খাওয়ার পরই ব্রাশ করতে চাওয়া উচিত নয়।’
তিনি আরও বলেন, যদি নাস্তার পরেই ব্রাশ করতে চান, তাহলে অন্তত কিছু সময় বিরতি দিন। কারণ ফলের রস, কফি ইত্যাদিতে থাকা অ্যাসিড দাঁতের এনামেলকে নরম করে ফেলে, আর খাওয়ার পরপরই ব্রাশ করলে তা সহজেই ঘষে উঠে যেতে পারে।
ডা. ক্রিসের পরামর্শ, নাস্তা শেষে মুখ পানি দিয়ে ভালোভাবে কুলি করুন, এতে অ্যাসিড কিছুটা দূর হবে। এরপর অন্তত ৩০ মিনিট অপেক্ষা করে দাঁত মাজলে ক্ষতির ঝুঁকি অনেক কমে যাবে।
৩. দাঁত মাজার পর মুখ ধোবেন না!
দাঁত মাজার পর থুতু ফেলে সঙ্গে সঙ্গে মুখ কুলি করেন বা গার্গল করে ফেলি আমরা। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই ধাপটি না করাই ভালো।
ডা. শর্মা বলেন, ‘থুতু ফেলুন, কিন্তু মুখ ধুবেন না। কারণ কুলি করলে টুথপেস্টে থাকা ফ্লোরাইডের ঘন স্তর ধুয়ে যায়, যা দাঁতের সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।’
অর্থাৎ অতিরিক্ত টুথপেস্ট ফেলে দিন, কিন্তু মুখ ধুয়ে ফেলবেন না। এতে টুথপেস্টে থাকা পাতলা ফ্লোরাইডের আস্তরণ দাঁতের ওপর থেকে যাবে এবং আরও দীর্ঘ সময় ধরে দাঁতকে সুরক্ষা দেবে।
৪. দামি টুথপেস্ট মানেই ভালো নয়
বাজারে এখন নানা ধরনের টুথপেস্ট পাওয়া যায়। কারও দাবি দাঁত ফর্সা করে, কেউ আবার বলে এনামেল মজবুত করে বা চারকোল দিয়ে পরিষ্কার রাখে। এতে অনেকেই ধরে নেন, দামি টুথপেস্ট মানেই কার্যকর।
কিন্তু ডা. শর্মার মতে, টুথপেস্টের ব্র্যান্ড বা দাম নয়, মূল বিষয় হলো একটি উপাদান। সেটি হলো ফ্লোরাইড।
তিনি বলেন, ‘যতক্ষণ আপনার টুথপেস্টে ফ্লোরাইড আছে, ততক্ষণ ব্র্যান্ড বা দামের তেমন পার্থক্য নেই।’
নিজের অভ্যাসের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘আমি সাধারণত যেটা সস্তা বা অফারে পাওয়া যায়, সেটাই কিনি।’
ফ্লোরাইড দাঁতের এনামেলকে সুরক্ষা দেয় এবং পচন (decay) রোধ করে। দাঁতের স্বাস্থ্যের জন্য এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।
অতএব দাঁত ব্রাশ করায় মনোযোগ দিন। কয়বার ব্রাশ করলেন বা কত দামি টুথপেস্ট দিয়ে তার চেয়ে বেশি জরুরি মনোযোগ দিয়ে সঠিকভাবে ব্রাশ করা। এতে দাঁত থাকবে সুস্থ।