অসুখ সেরে ওঠার পর ঘরে ইতিবাচক শক্তি ফিরিয়ে আনার উপায়

ঋতুর বেদিতে এখন হেমন্ত বাস করছে। আবহাওয়ার কারণেই এই মৌসুমে শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত অনেকেই অসুখে পড়ছেন। বাড়ির সবাই একসঙ্গে অসুখে পড়ার ঘটনাও যে ঘটছে না, তা কিন্তু নয়। আর এমন হলে বাড়ির সবগুলো ঘর একসঙ্গে যেমন অগোছালো হয়ে যায়, তেমনি বাড়ির উৎফুল্ল ও তরতাজাভাবটাও কেমন উবে যায়। ঘরের যেদিকেই চোখ পড়ে, সেদিকেই অগোছালোভাব। ঘরদোর পরিপাটি না থাকলে বা নোংরা হলে অনেকেই আবার তীব্র অ্যাংজাইটিতে ভোগেন। তখন কোনো কাজেই ঠিকঠাক মন বসানো যায় না। তাই অসুখ সেরে ওঠার পর ঘরে ইতিবাচক শক্তি ফিরিয়ে আনতে বাস্তুশাস্ত্র অনুযায়ী এই কাজগুলো করতে পারেন, যা ঘরকে তো পরিপাটি করে তুলবেই; আপনিও প্রাণশক্তি ফিরে পাবেন। বাস্তুশাস্ত্র সম্পর্কে তো নতুন করে বলার কিছু নেই। তা-ও বলে রাখি, এটি মূলত প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্য এবং নকশাব্যবস্থা; যা মেনে সাজালে ঘরে সুখ, আয়, সুস্বাস্থ্য ও ইতিবাচক শক্তি বৃদ্ধি পায়।
ঘরের অস্বাস্থ্যকর বাতাস বের হতে দিন
ঘরের অস্বাস্থ্যকর বাতাস দূর করার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো, বাতাস চলাচলের জন্য জানালা খুলে রাখা। এতে ঘরের গুমোটভাবটা কেটে যাবে। ঘর হয়ে উঠবে ফুরফুরে।
দেয়ালে একাধিক আয়না লাগান
ঘরের উৎফুল্লভাব ফিরিয়ে আনতে দেয়ালে আয়না সেটে দিতে পারেন। এতে জানালা দিয়ে আলো প্রবেশ করে তা আয়নার মধ্য় দিয়ে প্রতিফলিত হয়ে পুরো ঘরে ছড়িয়ে যাবে। বাস্তুমতে, বাড়িতে দেয়ালে আয়না লাগানো হলে নেতিবাচক শক্তি দূর হয়। তবে শোয়ার ঘরে আয়না রাখার ক্ষেত্রে একটু সতর্ক থাকা চাই। বিছানার অপর পাশে আয়না না রাখার নির্দেশ রয়েছে বাস্তুশাস্ত্রে। রাখলেও তা পর্দা দিয়ে ঢেকে রাখা চাই।
অদ্ভুত পেইন্টিং সরিয়ে ফেলুন
মানসিক উত্তেজনা সৃষ্টি করে এমন পেইন্টিং বাড়িতে থেকে থাকলে, তা সরিয়ে ফেলুন। বাড়িতে যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা শোক প্রকাশ পায়—এমন কোনো পেইন্টিং থাকে তাহলে অ্যাংজাইটি আরও বাড়তে পারে।
ঘর মোছার পানিতে লবণ ব্যবহার করুন
লবণকে বলা হয় প্রাকৃতিক পরিষ্কারক। রোগ থেকে সেরে ওঠার পর ঘর মোছার পানিতে এক টেবিল চামচ লবণ ফেলে পুরো বাড়ির মেঝে মুছে নিন। এতে জীবাণু তো দূর হবেই, মেঝেও হবে ঝকঝকে। ঘরে দুর্গন্ধ থাকলে তা-ও কেটে যাবে।
দরজায় পিতলের ঘণ্টা ঝুলিয়ে রাখুন
বাড়িতে প্রবেশের দরজায় একটি পিতলের ঘণ্টা ঝুলিয়ে রাখতে পারেন। ঘণ্টার শব্দ মনকে প্রশান্ত করে। মুড ভালো রাখতে ও ঘরে প্রাণ ফিরিয়ে আনতে ঘণ্টার ধ্বনি সত্য়িই কার্যকরী ভূমিকা রাখে।
দেয়ালে হলুদ রং করুন
চোখ কপালে উঠল তো! হলুদের মধ্য়েও কিন্তু অনেক সুন্দর শেড রয়েছে। যে শেডগুলো করলে ঘরে একটা তরতাজাভাব ফিরে আসবে। ইদানীং মাস্টার্ড ইয়েলো রং করাচ্ছেন অনেকে বারান্দায় বা ঘরের কোনো একটা ফিচার ওয়ালে। এতে ঘরের প্রাণহীনভাবটাও দূর হচ্ছে, সঙ্গে ঘর হয়ে উঠছে আনন্দ ও কর্মশক্তির প্রেরণা।
ভাঙা ও অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরিয়ে ফেলুন
পুরোনো চেয়ার থেকে শুরু করে কলম পর্যন্ত, যেসব জিনিসপত্র ও পরিধেয় আর আপনার কাজে লাগছে না—সেগুলো দান করে দিন। ঘরের বিভিন্ন কোনায় ও আলমারিতে আমরা এমন কিছু জিনিসপত্র ও কাপড়চোপড় জমিয়ে রাখি, যেগুলো প্রয়োজনেও লাগছে না; আবার ফেলে বা কাউকে দিয়ে দেওয়াও হচ্ছে না। সে ক্ষেত্রে যেগুলো দান করা সম্ভব, সেগুলো দান করে দিন। অন্যদিকে ভাঙা কাপ, পিরিচ বা কোনাভাঙা ফুলদানি; ফেলে দিন। এতে ঘর অনেকটাই হালকা হবে, মনটাও ভারমুক্ত থাকবে।
কমলার সুগন্ধিযুক্ত এয়ার ফ্রেশনার স্প্রে করুন
কমলার সুগন্ধ আমাদের মনকে প্রফুল্ল করে তোলে। ঘরে কমলার সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়লে বাতাসটাও যেন আরও ফুরফুরে হয়ে ওঠে। তাই দিনে অন্তত একবার ঘরে কমলার সুগন্ধযুক্ত এয়ার ফ্রেশনার স্প্রে করুন। বাড়িতে কমলা থাকলে, সেগুলোর খোসা ও দারুচিনি একসঙ্গে পানিতে ফুটিয়ে নিন আধঘণ্টা। এতে ঘরে সুন্দর সুগন্ধ ভেসে বেড়াবে দীর্ঘক্ষণ।
ঘর সাজানোর উপকরণে বদল আনুন
পিতল, ব্রোঞ্জ, অ্যালুমিনিয়াম বা তামার উইন্ড চাইম ঝোলাতে পারেন। এতে বাতাসের দোলায় সুন্দর সুরে তা বাজতে থাকবে। ঘর হয়ে উঠবে জীবন্ত। এ ছাড়া বাড়িতে ফুলদানিতে তাজা ফুল রাখতে পারেন। তাজা ফুল রাখলে মন থেকে উদ্বেগ, উদ্বেগ এবং বিষণ্নতার মতো নেতিবাচক আবেগ দূর হয়।
ঘরের বিভিন্ন কোণে গাছ রাখুন
সহজেই ঘরে বেড়ে ওঠে—এমন গাছ রাখুন। লাকি ব্যাম্বু, মানিপ্ল্যান্ট, স্নেকপ্ল্যান্ট ইত্যাদি সহজেই ঘরে রাখা যেতে পারে।
প্রাকৃতিক পরিশোধন
সূর্যের আলোতে অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল এবং জীবাণুনাশক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা প্রাকৃতিকভাবে ঘরকে জীবাণুমুক্ত করে এবং বাতাসকে বিশুদ্ধ করে। এটি ঘরে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি করতে সাহায্য করে। এ ছাড়া সূর্যের আলো গায়ে পড়লে মন প্রফুল্ল থাকে ও কাজকর্মে উৎসাহ পাওয়া যায়।
সূত্র: ম্যাজিক ব্রিকস