বাথরুম পরিপাটি রাখার ৭ কৌশল

বাথরুমের অভ্যন্তরীণ সজ্জার কেন্দ্রবিন্দু হলো ভ্যানিটি বা বেসিনের কাউন্টার টপ। এখানে বাথরুমে প্রয়োজনীয় সব জিনিস রাখা থাকে। তাই এই জায়গা সব সময় পরিচ্ছন্ন ও সুসজ্জিত রাখা প্রয়োজন। ডিজাইনারদের মতে, ভ্যানিটির সৌন্দর্য এবং ব্যবহারিক কার্যকারিতা বজায় রাখতে গেলে কিছু নির্দিষ্ট জিনিস খোলা জায়গায় বা কাউন্টারের ওপরে রাখা একেবারেই উচিত নয়।
জেনে নিন, বাথরুম পরিপাটি রাখার কৌশলগুলো—
তৈলাক্ত প্রসাধনী
অনেকে ঘরে তৈরি না হয়ে স্কিন কেয়ারের কাজটি বাথরুমেই করে থাকেন। তাই ত্বকের যত্ন ও মেকআপ সামগ্রী কেবিনেটে রাখা সুবিধাজনক মনে হতে পারে। তবে আর্টারবেরি কুক আর্কিটেকচারের প্রিন্সিপাল ব্যারেট কুকের মতে, ছিদ্রযুক্ত কেবিনেটে তৈলাক্ত সৌন্দর্য পণ্য রাখা উচিত নয়। কারণ, তৈলাক্ত পণ্যগুলো পৃষ্ঠতলে স্থায়ী দাগ ফেলতে পারে এবং সামগ্রিকভাবে কেবিনেটের ক্ষতি করতে পারে। এ ক্ষেত্রে ডিজাইনাররা কেবিনেট কাউন্টারে ইচ্ছাকৃতভাবে কম জায়গা রাখেন, যাতে জিনিসপত্র স্তূপ না হয়। এর পরিবর্তে পর্যাপ্ত স্টোরেজের ব্যবস্থা করা হয়। প্রয়োজনে প্রসাধনী সংরক্ষণের জন্য আলাদা স্টোরেজ বা ট্রে ব্যবহার করুন, যাতে সরাসরি পৃষ্ঠতল স্পর্শ না করে।
পানি নিষ্কাশনবিহীন সাবানদানি
বার সাবান যাঁরা ব্যবহার করেন, তাঁদের বাথরুমে সাবানদানি থাকা স্বাভাবিক। তবে সাবানদানিতে যদি পানি নিষ্কাশনের ছিদ্র না থাকে, তবে অবিলম্বে তা পরিবর্তন করা উচিত। ছিদ্রবিহীন সাবানদানিতে সাবান মিশ্রিত পানি ও অবশিষ্টাংশ জমে যায়, যা জায়গাটিকে অপরিষ্কার, দুর্গন্ধযুক্ত ও দৃষ্টিকটু করে তোলে। এমন সাবানদানি ব্যবহার করুন, যাতে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রয়েছে। অথবা সুন্দর প্যাকেজিং বা পুনরায় ব্যবহারযোগ্য বোতলে ঢেলে তরল সাবান ব্যবহার করুন। এতে জায়গাটি পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর দেখাবে।
বিউটি টুলস ও ইলেকট্রনিক ডিভাইস
সকালে তাড়াহুড়োর সময় প্রস্তুত হওয়ার জন্য ব্যবহৃত সব সরঞ্জাম কেবিনেটে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখা হয়। এটি ঠিক নয়। স্টুডিও থমাস জেমসের প্রতিষ্ঠাতা ফিলিপ থমাস ভ্যান্ডারফোর্ডের মতে, একটি কেবিনেটকে সুন্দর ও সুসজ্জিত রাখা উচিত। ইলেকট্রিক টুথব্রাশ, শেভার, হেয়ার ড্রায়ার ইত্যাদি তারযুক্ত জিনিস কেবিনেটকে বিশৃঙ্খল করে তোলে এবং নিরাপত্তাঝুঁকি বাড়ায়। ইন্টেরিয়র ডিজাইনার জর্জিয়া জিকাস পরামর্শ দেন, তোয়ালে, হেয়ার ড্রায়ার ও স্টাইলিং টুলস কেবিনেটের ভেতরে বা ড্রয়ারের আড়ালে রাখার জন্য বিল্ট-ইন কাস্টম কেবিনেট ডিজাইন করতে হবে। ড্রয়ার বা কেবিনেটের ভেতরে লুকানো বৈদ্যুতিক আউটলেট থাকলে বাইরে থেকে তার দেখা যায় না।
টুথব্রাশ ও টুথপেস্ট
বাথরুমে টুথব্রাশ ও টুথপেস্ট রাখা অপরিহার্য হলেও সেগুলো বিশৃঙ্খলভাবে কাউন্টারের ওপর ফেলে রাখবেন না। তাতে সেগুলো অপরিষ্কার ও অস্বাস্থ্যকরও হতে পারে। টুথব্রাশ ও টুথপেস্ট এলোমেলোভাবে পড়ে থাকলে কাউন্টার টপ অপরিষ্কার দেখায়। ইন্টেরিয়র ডিজাইনার আন্দ্রেয়া সিঙ্কিন পরামর্শ দেন, এগুলো ড্রয়ার বা মেডিসিন কেবিনেটে ঢুকিয়ে রাখুন। যদি ইলেকট্রিক টুথব্রাশ ব্যবহার করা হয়, তবে দেয়ালের ভেতরে থাকা মেডিসিন কেবিনেটের ভেতরে একটি আউটলেট তৈরির ব্যবস্থা করুন। তাৎক্ষণিক সমাধানের জন্য, সুন্দর ডিজাইনের টুথব্রাশ হোল্ডার ব্যবহার করুন।
ভিটামিন এবং ওষুধ
নিরাপত্তার কারণে কিছু জিনিস অবশ্যই কেবিনেটের খোলা জায়গা থেকে দূরে রাখতে হবে। ভিটামিন এবং ওষুধ অবশ্যই চোখের আড়াল, শিশুদের নাগালের বাইরে এবং একটি নির্দিষ্ট নিরাপদ জায়গায় রাখা উচিত। লস অ্যাঞ্জেলেসভিত্তিক ডিজাইন কোম্পানি চ্যান্ডলার ফার্মসের প্রতিষ্ঠাতা চ্যাড হোগান বলেন, ‘শিশুরা সহজে ধরতে পারে এমন যেকোনো ব্যক্তিগত ওষুধ বা খাওয়ার যোগ্য পণ্য মেডিসিন কেবিনেটের ওপরের তাকে সংরক্ষণ করা উচিত। প্রতিটি বাথরুমে একটি মেডিসিন কেবিনেট থাকা দরকার। এখনকার মেডিসিন কেবিনেটগুলো আয়নার পেছনে স্টোরেজ থাকে।’
পারফিউম ও আফটারশেভ
তৈলাক্ত সৌন্দর্যপণ্যের মতো পারফিউম ও আফটার শেভও কেবিনেট থেকে দূরে রাখা ভালো। টিসিনোর ডিজাইন ম্যানেজার রিচার্ড ইটন ব্যাখ্যা করেন, অনেক সুগন্ধির অ্যালকোহল ও এসেনশিয়াল অয়েলের উপাদান সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কেবিনেটের পৃষ্ঠতল বিবর্ণ বা নষ্ট করে দিতে পারে। এগুলো মেডিসিন কেবিনেটে বা ড্রেসিংরুমে রাখুন। যদি কেবিনেটে রাখতেই হয়, তবে তা একটি ট্রে বা তাকে রাখুন, যাতে সেগুলো মূল পৃষ্ঠতল থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকে। এটি ভ্যানিটিকে পরিষ্কার ও শান্ত ও স্পার মতো অনুভূতি বজায় রাখতে সাহায্য করবে।
সূত্র: হোমস অ্যান্ড গার্ডেনস