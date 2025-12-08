হোম > জীবনধারা > জেনে নিন

করিডর সাজাতে পারেন যেভাবে

ফিচার ডেস্ক

ডিসেম্বর মানে বছরের শেষ, ডিসেম্বর মানে ছুটি আর অবসর। ডিসেম্বর মানে মনে সুখানুভূতির জাগরণ। নতুন বছরে অন্দরের লুকে কী পরিবর্তন আনবেন, তা যেন ডিসেম্বরের অবসরেই ঠিক করে নিই আমরা। বাড়ির অন্দর থেকে বাহির—সবকিছুই ঝকঝকে করে তুলতে চাই এ সময়টায়।

কী দিয়ে বাড়ি ও ঘর সাজাবেন, নেট ঘেঁটে তার ধারণা নিতে পারেন। কীভাবে সাজাবেন, সেটা নিয়ে ভাবুন। সৌন্দর্য বিষয়টি নিয়ে একেকজন একেক রকম ধারণা। যেমন কারও নীল রং পছন্দ, তো কারও সাদা। আবার কারও ক্যাকটাস পছন্দ, তো কারও বনসাই। ফলে নিজেই ভাবুন, কীভাবে সাজাবেন। কিছু বুদ্ধি এখান থেকে নিতে পারেন অবশ্য।

করিডরের দেয়াল পেইন্টিং এবং ওয়ালম্যাট দিয়ে সাজাতে পারেন। সব ফ্রেম একই সমান হওয়ার প্রয়োজন নেই। ছোট, বড়, মাঝারি—সব রকমের ফ্রেম ভালো লাগবে। সাদা দেয়ালের জন্য আপনি গাঢ় রঙের ফ্রেম বেছে নিতে পারেন। গ্যালারি ওয়াল তৈরি করতে নিজের তোলা ছবিও বাঁধাই করে ঝোলাতে পারেন।

  • দরজার পাশে মাটির বা পিতলের বড় টব রাখতে পারেন। টবে লাগাতে পারেন স্নেক প্ল্যান্ট বা মানিপ্ল্যান্ট। টবগুলো ডেকোরেটিভ হলে খুব ভালো দেখাবে।
  • দেয়ালে তাক বসিয়ে তার ওপরেও ছোট ছোট গাছ রাখতে পারেন। কিংবা ফটোফ্রেম, শোপিস, বই, টেরাকোটার মুখোশও দেখতে অনেক ভালো লাগবে।
  • করিডরে আলো কম হলে সেখানে পেনডেন্ট লাইট বা ল্যাম্প ঝুলিয়ে দিতে পারেন।
  • কারুকাজ করা ফ্রেমযুক্ত আয়না লাগাতে পারেন। নিচে বা ওপরে লাইট লাগালেও বেশ ভালো লাগবে।
  • পুরো করিডরে শতরঞ্জি দিতে পারেন। তার ওপরে রাখতে পারেন ছোট্ট একটি বেঞ্চ বা ডেকোরেটিভ চেয়ার। সেখানে বসে জুতা পরা যাবে।
  • কার্পেটের ওপরে শু র‍্যাকও রাখতে পারেন। ওপরের অংশে রাখতে পারেন ফুলদানি বা ছোট কোনো ইনডোর প্ল্যান্ট।

