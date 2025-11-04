সকালে মেথি ভেজানো পানি পান করার উপকারিতা ও নিয়ম

মেথি ফাইবার, ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ একটি উদ্ভিদ। এটি সাধারণত রান্নায় মসলা এবং ভেষজ ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর বীজ কিছুটা তিতা স্বাদের। তবে এই উপাদানটি ভারত, মধ্যপ্রাচ্য এবং ভূমধ্যসাগরীয় রান্নায় ব্যবহৃত হয়। মেথিতে আরও আছে আয়রন, ম্যাগনেশিয়াম এবং ম্যাঙ্গানিজ। এর সম্ভাব্য উপকারের মধ্যে রয়েছে হজমশক্তির সহায়তা, রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রণ উন্নত করা, প্রদাহ হ্রাস করা ইত্যাদি।
মেথি ভেজানো পানি পানের উপকারিতা
উন্নত হজমশক্তি: মেথি পানিতে উচ্চ ফাইবার উপাদান থাকায় এটি বদহজম, পেট ফাঁপা এবং কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো হজমের সমস্যা কমাতে সাহায্য করতে পারে। এটি পুষ্টির শোষণকেও উন্নত করতে পারে।
চুলের স্বাস্থ্যের উন্নতি: মেথি পানি চুল পড়া কমাতে, চুল গজাতে উদ্দীপনা জোগাতে এবং খুশকি বা চুলকানির মতো মাথার ত্বকের সমস্যা প্রতিরোধে সহায়ক বলে মনে করা হয়।
রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বৃদ্ধি: মেথি পানিতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্টগুলো রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে, যা শরীরকে বিভিন্ন সংক্রমণ এবং রোগ থেকে রক্ষা করে।
ওজন কমাতে সাহায্য করে
মেথি পানি ক্ষুধা কমায়। অন্যদিকে এটি বিপাক হার বাড়ায় এবং ফ্যাট জমা কমাতে সাহায্য করে। এ কারণে এটি ওজন হ্রাসে সহায়তা করতে পারে।
কোলেস্টেরলের মাত্রা হ্রাস: মেথি পানি খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। এমনকি এটি সামগ্রিক হৃদ্যন্ত্রের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়। নিয়মিত পান করলে এই উপকার পাওয়া যায়।
রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রণ: মেথি পানি রক্তের শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়ক বলে প্রমাণিত হয়েছে। এটি ডায়াবেটিস বা ইনসুলিন প্রতিরোধের সমস্যাযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য উপকারী।
প্রদাহরোধী বৈশিষ্ট্য: মেথি পানিতে এমন যৌগ রয়েছে যা প্রদাহরোধী প্রভাব ফেলে। ফলে আর্থ্রাইটিস এবং হাঁপানির মতো প্রদাহ-সম্পর্কিত অবস্থার উপশম ঘটাতে সাহায্য করে।
হরমোনের ভারসাম্য: মেথি পানি এর ফাইটোইস্ট্রোজেন উপাদানের জন্য পরিচিত। বিশেষত মেনোপজের উপসর্গ অনুভব করা নারীদের ক্ষেত্রে এটি হরমোনের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করতে পারে। যারা মাসিকের সময় অতিরিক্ত রক্তপাতের সমস্যায় ভোগেন, মেথি পানি তাঁদের কিছুটা স্বস্তি দিতে পারে। মেথি জরায়ুর পেশি সংকোচন নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে, যা অতিরিক্ত প্রবাহ এবং মাসিকের ব্যথা কমাতে পারে। নিয়মিত পান করলে শরীর এই সময়ে সঠিক আয়রনের মাত্রা বজায় রাখতেও সাহায্য করে। মাসিকের সময় মেথি পানি পান করলে রক্তপাতের ভারসাম্য ঠিক থাকে এবং অতিরিক্ত দুর্বল বা ক্লান্ত বোধ করা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।
ত্বকের স্বাস্থ্যের উন্নতি: মেথি পানি নিয়মিত পান করা ব্রণ কমাতে, পরিষ্কার ত্বক বজায় রাখতে এবং ত্বকে স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা দিতে সহায়তা করে। সার্বিকভাবে এটি ত্বকের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাতে পারে।
মানসিক চাপ কমায় মেথি পানি
মেথি পানি পান করার অভ্যাস মেজাজ ভালো রাখতে ও মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে। শরীরে ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরন হরমোনের পরিবর্তনের কারণে অনেক সময় কোনো স্পষ্ট কারণ ছাড়াই আবেগপ্রবণ, দুঃখী বা খিটখিটে লাগতে পারে। বিশেষ করে মাসিকের সময় মেথি ভেজানো পানি পান এই হরমোনগুলোকে ভারসাম্য রাখতে এবং মনকে স্বাভাবিকভাবে শান্ত রাখতে সাহায্য করতে পারে। মেথিতে ম্যাগনেশিয়াম এবং ভিটামিন বি৬-এর মতো পুষ্টি উপাদান রয়েছে যা মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যের সহায়তা করে এবং মানসিক চাপের মাত্রা কমায়। মন যখন শান্ত থাকে, তখন শরীরও ভালো অনুভব করে। একটি লম্বা কর্মময় দিনের শেষে আরাম পেতে আপনি প্রতিদিন একবার, বিশেষত সন্ধ্যায়, উষ্ণ মেথি পানি পান করতে পারেন।
কীভাবে তৈরি করবেন মেথি পানি
মেথি পানি প্রস্তুত করার প্রক্রিয়া বেশ সহজ। এর জন্য প্রথমে ১ থেকে ২ চা চামচ মেথি বীজ এক গ্লাস পানিতে সারা রাত (প্রায় ৮ থেকে ১০ ঘণ্টা) বা কমপক্ষে ৪ ঘণ্টার জন্য ভিজিয়ে রাখুন। সকালে খালি পেটে পানি থেকে মেথি ছেঁকে ফেলে দিয়ে পান করুন। হালকা স্বাদ চাইলে বীজগুলো গরম পানিতে ভেজাতে পারেন। চাইলে কয়েক মিনিট জলে ফুটিয়েও নিতে পারেন। অনেকেই বিশ্বাস করেন যে সকালে খালি পেটে মেথি পানি পান করা সবচেয়ে উপকারী। তবে আপনি আপনার পছন্দ বা প্রয়োজন অনুসারে দিনের অন্য যেকোনো সময় এটি পান করতে পারেন।
নিরাপত্তা এবং পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া
মেথি বেশির ভাগ মানুষের জন্য আপেক্ষিকভাবে নিরাপদ বলে মনে হয়। তবে কিছু ক্ষেত্রে ডায়রিয়া এবং বদহজমের মতো হালকা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যেতে পারে। এ ছাড়া, এটি ক্ষুধা কমিয়ে দিতে পারে। যাঁরা ওজন বাড়াতে চান তাঁদের জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে। যেহেতু এটি রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রণে প্রভাব ফেলে, তাই যাঁরা ডায়াবেটিসের ওষুধ বা রক্তে শর্করা কমানোর অন্যান্য সাপ্লিমেন্ট নিচ্ছেন, তাঁদের মেথি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা উচিত।
সূত্র: হেলথ লাইন, হেলথ শর্টস