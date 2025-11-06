আজকের রাশিফল: ইচ্ছা পূরণের দিন, তবে তর্কে জেতার চেয়ে সম্পর্ক টেকানো জরুরি

মেষ
আজকে মেজাজটা যেন প্রেশার কুকার! যখন তখন ফোঁস করে উঠতে পারেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে কপাল ফিরবে, বিশেষ করে যদি কোনো বিরিয়ানি বা ফুচকার মতো খানাদানার ব্যবসা থাকে। পুরোনো বকেয়া টাকা হাতে আসতে পারে, যার মানে অবশেষে আপনি সেই বন্ধুর ধারটা শোধ করতে পারবেন, যিনি ছয় মাস ধরে আপনাকে ‘টাকাটা কবে দিবি?’ বলে মেসেজ পাঠাচ্ছেন। তবে সাবধান, মুখের ওপর রাশ টানুন। আজ উল্টাপাল্টা কথা বলে সম্পর্ক নষ্ট করার যোগ আছে।
বৃষ
আজকের দিনটি আপনার জন্য দারুণ কর্মযোগপূর্ণ। কাজের চাপে ব্যক্তিগত জীবন এখন টিভির সিরিয়ালের মতো—এপিসোড কবে শেষ হবে, কেউ জানে না। বিদেশযাত্রার সুযোগ আসতে পারে। সাবধানে প্লেনের টিকিট কাটুন, না হলে দেখবেন ভুল করে নেপালি বাজারের বদলে নেপচুন গ্রহে চলে গেছেন! কর্মক্ষেত্রে বিশেষ সম্মান পেতে পারেন, তবে সহকর্মীদের কানের কাছে গিয়ে নিজের প্রশংসা করবেন না, তারা মিষ্টি কথায় ছুরি মারতে পারে। আজ ধৈর্যই আপনার সেভিংস অ্যাকাউন্ট।
মিথুন
ভিসা-সংক্রান্ত জটিলতা আজ কিছুটা সরল হবে, অনেকটা জ্যামিতির উপপাদ্যের মতো। পরিবহন ব্যবসায়ীরা আজ ভালো রোজগার করতে পারবেন। কিন্তু মনের ভেতরের অস্থিরতা আজ তুঙ্গে। কথা বলার ধরন আজ সামান্য খিটখিটে থাকতে পারে, তাই প্রতিটি শব্দের আগে মনে মনে একবার 'শান্তি, শান্তি' জপ করে নিন। কোনো তর্কে জড়াবেন না। কারণ, একবার শুরু করলে সহজে থামবেন না। আজ টাকা আসবে, তবে সেটা জলের মতো খরচ না করাই বুদ্ধিমানের কাজ।
কর্কট
আজ বন্ধুর সাহায্যে আটকে থাকা কাজগুলো এগিয়ে যাবে। মনে রাখবেন, বিপদের সময় যে বন্ধু সাহায্য করে, সে আপনার আসল হিতাকাঙ্ক্ষী, আর যে শুধু পার্টিতে ডাকে, সে শুধুই 'ফ্রেন্ডলিস্ট'-এর সংখ্যা। ঠিকাদারি কাজে অপ্রত্যাশিত মুনাফা বা পুরোনো বকেয়া আদায়ের সম্ভাবনা। সংবেদনশীল মন আজ আপনার সম্পর্কের ভিত্তি আরও মজবুত করবে। বেশি আবেগপ্রবণ হয়ে ভুল মানুষকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসবেন না যেন!
সিংহ
আজ রাজার মেজাজে থাকবেন। প্রভাবশালী কোনো ব্যক্তির সাহায্যে কর্মক্ষেত্রে ভালো কিছু ঘটতে পারে। বাবা বা গুরুজনের পরামর্শ আজ ওষুধের মতো কাজ করবে, যদিও সেটা গিলতে চাইবেন না। নতুন আয়ের সুযোগ তৈরি হবে, তবে টাকা আসার সঙ্গে সঙ্গে খরচের তালিকাও লম্বা হবে। সামান্য বিষয়ে অহংকার দেখাতে যাবেন না, মনে রাখবেন, যতই সিংহ হোন না কেন, রাতের বেলা আপনাকেও মশারি টানিয়ে শুতে হয়।
কন্যা
আজ মন কিছুটা অশান্ত থাকতে পারে। শান্তি খুঁজতে বাইরে না গিয়ে বরং নিজের ভেতরের অশান্তি দূর করার চেষ্টা করুন। আর যদি ভেতরের শান্তি খুঁজে না পান, তাহলে নিজের ঘরটা ঝেড়েমুছে নিন। এতে অন্তত একটা কাজ তো হবে! কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়বে এবং বন্ধুর কারণে সামান্য ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। শারীরিক বিষয়ে যত্নশীল হন, পানিবাহিত রোগ থেকে সাবধানে থাকুন। বাইরের খাবার দেখলে আজ একটু দূরত্ব বজায় রাখুন, নয়তো পেট বাবাজি বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারে।
তুলা
ব্যবসায় আজ অগ্রগতি হবে, যা দেখে পুরোনো ভুলগুলো মনে পড়তে পারে। অতীত নিয়ে বেশি চিন্তা করে আজকের দিনটি নষ্ট করবেন না। চারপাশের মানুষজনের প্রতি সচেতন থাকা প্রয়োজন, কারণ কেউ কেউ বন্ধুর ছদ্মবেশে আপনার শত্রু হয়ে থাকতে পারে, যারা আপনার নতুন জামারও নিন্দা করে। অপ্রত্যাশিত চ্যালেঞ্জ এলেও ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষমতা আপনাকে রক্ষা করবে। দাম্পত্য জীবনে সামান্য তর্ক হতে পারে—মনে রাখবেন, বিতর্কে জেতার চেয়ে সম্পর্ক ধরে রাখা জরুরি।
বৃশ্চিক
পারিবারিক জীবনে সুখ আর অংশীদারত্বে সফলতা আসবে। আজ কোনো হারানো প্রিয় বস্তু ফিরে পেতে পারেন, হতে পারে সেটা সেই পুরোনো পেনড্রাইভ, যার ভেতরে সব গোপন ফাইল ছিল। ইচ্ছা পূরণ হলে আনন্দে আত্মহারা হবেন। কিন্তু শত্রুরা আজ বিরক্ত করার চেষ্টা করবে। সাবধানে থাকুন, বিশেষ করে সেই সহকর্মীটির কাছ থেকে, যিনি কাজের চাপ কমানোর জন্য আপনার ডেস্কে মিষ্টি রেখে যান।
ধনু
আজকের দিনটি বেশ লাভজনক। সহকর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত হবে। হয়তো কোনো সহকর্মী কফি খাওয়ানোর প্রস্তাব দেবে। প্রতিযোগিতামূলক কাজে সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। উদ্ভাবনী ধারণাগুলোতে মনোযোগ দিন—হয়তো এমন কিছু আবিষ্কার করবেন, যা সকালে বিছানা থেকে উঠতে সাহায্য করে। তবে স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন, ডায়েট কন্ট্রোল না করলে শরীরের ওজনের পাল্লাটা উল্টো দিকে ঘুরে যেতে পারে।
মকর
আজ ব্যক্তিগত এবং সামাজিক সম্পর্ক উন্নত করার জন্য একটি ভালো দিন। সাধারণত কাজের গুহায় লুকিয়ে থাকতে পছন্দ করেন, কিন্তু আজ একটু বাইরে বেরোন। মানুষের সঙ্গে মিশুন। আবেগ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা আজ আপনাকে অনেক সমস্যার হাত থেকে বাঁচাবে। অতিরিক্ত একগুঁয়েমি পরিহার করুন। মাঝেমধ্যে অন্যের কথাও শুনুন, পৃথিবীটা আপনার পরিকল্পনামতো চলবে, এমন কোনো কথা নেই।
কুম্ভ
আজ আপনার সৃজনশীলতা তুঙ্গে। সম্পর্কগুলো আজ নতুন শক্তিতে ভরে উঠবে। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ রোমান্টিক দিন। যাঁরা নতুন চাকরির খোঁজ করছেন, তাঁদের স্বপ্ন পূরণ হতে পারে। তবে একগুঁয়েমি আজ আপনার সবচেয়ে বড় শত্রু। ঊর্ধ্বতন বা গুরুজনদের কথা শুনুন, না হলে ট্রান্সফারের নামে আপনাকে এমন জায়গায় পাঠানো হতে পারে, যেখানে ওয়াইফাই নেই! পারিবারিক বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়ার আগে ভালো করে চিন্তা করুন।
মীন
ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে আজ ভালো রোজগার হওয়ার যোগ রয়েছে, যা দেখে মুখে হাসি ফুটবে। তবে আর্থিক লেনদেনের সময় সাবধানে থাকুন। না বুঝে কোথাও টাকা ঢালবেন না। সংবেদনশীলতা আজ মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করবে। নতুন অভিজ্ঞতার জন্য প্রস্তুত থাকুন, কিন্তু যেখানে সতর্কতা প্রয়োজন, সেখানে সতর্ক হন। দিনের শেষে নিজেকে প্রশ্ন করুন—আজ আমি কয়টা ভুল করেছি, আর কয়টা সুস্বাদু খাবার খেয়েছি?