হোম > জীবনধারা > জেনে নিন

আজকের রাশিফল: দূরদেশ থেকে ফোন করে কেউ ক্ষমা চাইবে, প্রপোজ করার মোক্ষম দিন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

মেষ

বস আজ আপনার কাঁধে এমন একটা গুরুদায়িত্ব চাপিয়ে দেবেন, যাকে তিনি 'অভূতপূর্ব সুযোগ' বলে ব্যাখ্যা করবেন। মনে মনে বুঝবেন, এটি আসলে অতিরিক্ত কাজের ভার। তবে মন খারাপ করবেন না, আপনার আর্থিক ভাগ্য আজ বেশ চনমনে। অপ্রত্যাশিত অর্থ প্রাপ্তির যোগ আছে, যা দিয়ে সাধের 'শখের জিনিস'টি কিনতে পারবেন (কিন্তু ইএমআই কিস্তির কথাও একটু মাথায় রাখুন)। প্রেমের ক্ষেত্রে ভুল-বোঝাবুঝির সম্ভাবনা প্রবল। হয়তো গভীর দার্শনিক কথা বলছেন, আর প্রিয়জন ভাবছেন আপনি বিড়বিড় করছেন। সুতরাং গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার সময় একটি ফ্লিপচার্ট ব্যবহার করুন অথবা অন্তত একটি ডিকশনারি পাশে রাখুন। কাজের চাপ বাড়লে কফির কাপকে আপনার থেরাপিস্ট ভাবুন।

বৃষ

আপনার রাশিফল বলছে, 'অপ্রয়োজনীয় খরচ' কমাতে হবে। অথচ আপনার শপিং লিস্টে অপ্রয়োজনীয় জিনিসই বেশি! আজ একটি অর্থনৈতিক ধ্যানের মুডে থাকবেন, অর্থাৎ মানিব্যাগটি আলমারিতে তালাবদ্ধ করে রাখুন। দূরদেশ থেকে কোনো সুখবর আসতে পারে—হয়তো সেই বন্ধুটি, যে আপনার কাছ থেকে টাকা ধার করেছিল, সে আজ ফোন করে ক্ষমা চাইবে (টাকাটা দেবে না, শুধু ক্ষমা)। রাস্তায় চলাফেরার সময় একটু সাবধানে থাকুন। বিশেষ করে যদি কোনো পুলিশি ঝামেলা দেখেন, তাহলে উল্টো দিকের ফুটপাত দিয়ে হেঁটে যান। আজ দুধ আর চিনি দান করুন। তবে নিজেই কফি বানিয়ে খান, তাতে অন্তত খরচটা নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

মিথুন

আজ কর্মস্থলে আপনার পরিশ্রম দেখে সবাই অবাক হবে। আসলে আপনি এত বেশি দৌড়াদৌড়ি করবেন যে অফিসেই একটা ছোটখাটো ম্যারাথন হয়ে যাবে। ভালো খবর হলো, ব্যবসায় নতুন সুযোগ আসছে, হয়তো 'পার্টনারশিপে শিঙাড়া বিক্রি'র প্ল্যান এবার সফল হবে। কিন্তু দাম্পত্য জীবনে সামান্য মতভেদ আসতে পারে। সঙ্গী হয়তো আপনাকে 'সাইলেন্ট ট্রিটমেন্ট' দেবেন, যা বিশ্বের সবচেয়ে কঠিন কূটনৈতিক সংঘাতের চেয়েও মারাত্মক। সন্তানের পড়াশোনা নিয়ে চিন্তা বাড়বে, বিশেষ করে যখন দেখবেন সে বইয়ের বদলে ফোন দেখছে। উচ্চ রক্তচাপ এড়াতে মাঝেমধ্যে অফিসের ছাদে গিয়ে জোরে শ্বাস নিন।

কর্কট

আজ অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ হয়ে উঠবেন। চোখের জল যেন হিমবাহের মতো গলে না পড়ে, সেদিকে খেয়াল রাখুন। ব্যবসায়ীদের জন্য সময় ততটা অনুকূল নয়। তাই আজ ঋণ নিয়ে হুট করে মঙ্গল গ্রহে জমি কেনার সিদ্ধান্ত নেবেন না। ঘনিষ্ঠ বন্ধুর পরামর্শ জীবন বদলে দিতে পারে, যদি না সেই বন্ধুটি নিজেই ডিপ্রেসড থাকে। প্রেমিক/প্রেমিকার সঙ্গে ভুল-বোঝাবুঝি হওয়ার আশঙ্কা আছে। সম্ভবত তাকে গোলাপ দিতে যাবেন, আর সে ভাববে আপনি তার দিকে মশা মারার স্প্রে ছুড়েছেন। সন্ধ্যায় প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটান। শান্ত থাকার জন্য চাঁদের আলোয় কিছুক্ষণ ধ্যান করুন (যদি মেঘ না থাকে)।

সিংহ

আজ আপনার রাশিতে একেবারে 'লক্ষ্মীর যোগ'! লটারি বা স্পেকুলেশন (শেয়ার মার্কেট) থেকে হুট করে অনেক টাকা আসতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে সেই টাকা সঞ্চয়ের দিকে মন দিন। এত সহজে পাওয়া টাকা কিন্তু উড়তে সময় নেয় না। কর্মক্ষেত্রে আপনার গতি আসবে, তবে সহকর্মীদের ওপর অতিরিক্ত বিশ্বাস রাখবেন না। মনে রাখবেন, আজকের দিনে আপনার কফি মগ থেকে কেক চুরি যাওয়ার ষড়যন্ত্র হতে পারে! প্রেমপ্রীতি ও বিয়ের যোগ রয়েছে। যদি কাউকে প্রপোজ করার থাকে, আজই করে ফেলুন—গ্রহ যেহেতু অনুকূলে, প্রত্যাখ্যানের ভয় কম। খাবারদাবার সাবধানে খান। আজ খাবারে বিষক্রিয়ার যোগ আছে (হয়তো অফিসের ক্যানটিনের রান্নার জন্য)।

কন্যা

আজ যোগ্যতা ও দক্ষতা দেখানোর দিন। আপনার বুদ্ধিমত্তার কাছে ঊর্ধ্বতনরা মুগ্ধ হয়ে যাবেন (যা শেষ পর্যন্ত আপনার কাজের বোঝা বাড়াবে)। আপনি লাভের একাধিক সুযোগ পাবেন, বিশেষ করে বই, পোশাক বা ওষুধের ব্যবসায়ীরা। আজ বাড়িতে প্রিয়জনের সমাগম হতে পারে। কিন্তু সাবধান, মনের কোনো ইচ্ছা আজ প্রকাশ না করাই ভালো। কেন জানেন? কারণ, হয়তো ভাবছেন একটা গোপন ইচ্ছা, আর আত্মীয়রা সেটাকে গোটা পাড়ার আলোচ্য বিষয় বানিয়ে ফেলবে। অকারণে সুনামহানি হতে পারে, তাই বেফাঁস মন্তব্য থেকে বিরত থাকুন। কারও কাছে কোনো ধার চাইবেন না। সুযোগ-সুবিধা কাজে লাগান, ধার নয়।

তুলা

আজ সবার ইমোশনাল কোচ হয়ে উঠবেন। আপনি আবেগগতভাবে মানুষের সঙ্গে বোঝাপড়ার চেষ্টা করবেন এবং সবার ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্মান দেখাবেন। অন্যের গোপনীয়তা ফাঁস না করলেই হলো। পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার চেষ্টা করুন। অবিবাহিত আত্মীয়স্বজনের জন্য আজ বিয়ের কথা পাকা হতে পারে! পাত্র/পাত্রীর সঙ্গে দেখা হলে হাসিখুশি থাকুন, কিন্তু বেফাঁস মন্তব্য করে বিড়ম্বনায় পড়বেন না। কারণ, আজকের দিনে আপনার মুখ ফসকে বেরিয়ে যাওয়া একটা কথা সারা জীবন পিছু ছাড়বে না। লৌকিকতা পরিহার করে মন থেকে কথা বলুন। (তবে বেফাঁস কথা বাদ দিয়ে!)

বৃশ্চিক

তরুণ বৃশ্চিক জাতকদের পারফরম্যান্স আজ প্রত্যাশার চেয়েও ভালো হবে। উৎসাহ আজ এতটাই বেশি থাকবে যে একই সঙ্গে কফি খেতে, কম্পিউটার কোড লিখতে আর গান শুনতে পারবেন। বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দদায়ক ভ্রমণের যোগ রয়েছে। এমন একটা জায়গায় যান যেখানে ইন্টারনেটের ছিটেফোঁটাও নেই! লক্ষ্যের দিকে দ্রুত এগোনোর চেষ্টা করুন, কিন্তু তাড়াহুড়া করে দেয়ালে ধাক্কা খাবেন না। ভুল এড়াতে সচেষ্ট থাকুন। বন্ধুদের সঙ্গে আন্তরিক চিন্তা শেয়ার করুন। তবে আপনার ব্যাংক ব্যালেন্স নয়!

ধনু

আজ সবাই আপনার কাজে সহযোগিতা করবেন। আজ 'ঐক্যের প্রতীক' হয়ে উঠবেন। গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন হবে। আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়বে এবং তাঁদের সমর্থন আপনাকে অবাক করে দেবে। তবে এই সমর্থনকে কাজে লাগিয়ে তাঁদের কাছে টাকা ধার চাওয়ার আগে দুবার ভাবুন। সঠিক পথ বেছে নিতে সাহায্য পাবেন। আপনার সবচেয়ে বড় কাজ হবে, যে সুযোগগুলো আসবে, সেগুলোকে কাজে লাগানো। লোভে প্রলুব্ধ হওয়া থেকে বিরত থাকুন। (ফ্রি পিৎজার অফার দেখলেও!)

মকর

কর্মক্ষেত্রে দুম করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার রাশিফল বলছে, ‘ভাবনাচিন্তা করে পা ফেলুন’। অর্থাৎ বসের দেওয়া নতুন প্রজেক্টে সই করার আগে ফাইন প্রিন্টগুলো চারবার পড়ুন। আজকের দিনটি সঠিক সঙ্গী খুঁজে পাওয়ার জন্য একটা ভালো সময়। সামাজিক অনুষ্ঠান বা কোনো কার্যক্রমে অংশ নিন। তবে সাবধান, হয়তো ভেবেছেন জীবনসঙ্গী খুঁজছেন, আর শেষ পর্যন্ত পেলেন একটা কুকুরছানা! নিজের বিমা পলিসিগুলোর দিকে নজর দিন, বিশেষ করে গাড়ি বা বাইকের বিষয়ে। বিমা পলিসি পড়ুন। এটা সিনেমার চেয়েও রোমাঞ্চকর হতে পারে।

কুম্ভ

আজ আপনি আত্মবিশ্বাসের এক নতুন শিখরে পৌঁছাবেন। প্রতিটি কাজ আজ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে করলে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অতীতের একটি 'আজগুবি' অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে আর্থিক দিকটি শক্তিশালী হতে পারে। শেয়ারবাজারে বিনিয়োগের কথা ভাবলে অবশ্যই কোনো আর্থিক উপদেষ্টার সঙ্গে পরামর্শ করুন। অবিবাহিতরা আজ কোনো পার্টি বা সামাজিক ইভেন্টে একটি বিশেষ সঙ্গী খুঁজে পেতে পারেন। প্রেমের জীবনে সতর্ক থাকুন। পুরোনো সম্পর্ক থেকে দূরে থাকাই ভালো। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর থাকুন। আজ চাইলে জলপথে ভ্রমণ করতে পারেন (কিন্তু লাইফ জ্যাকেট নিয়ে)।

মীন

আজ আপনার সৃজনশীলতা একেবারে উথলে উঠবে! নিজের সম্ভাবনা অন্বেষণ করতে আরও আগ্রহ বোধ করবেন। হয়তো আজ রান্নাঘরে গিয়ে একটা নতুন রেসিপি আবিষ্কার করে ফেলবেন। অবশ্য খেতে ভয়ংকর হতে পারে! চাকরির সাক্ষাৎকারের সময় বা প্রয়োজনীয় নথি জমা দেওয়ার সময় আপনার দক্ষতা দেখাতে দ্বিধা করবেন না। তবে আপনার মনের মধ্যে যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব চলছে, তা প্রকাশ না করাই ভালো। আজ নিজে ঠিক করতে পারবেন না, নীল শার্ট পরবেন নাকি সবুজ! আপনার সমস্ত নথিপত্র আজ গুছিয়ে নিন। জীবন যদি না গোছানো যায়, অন্তত কাগজগুলো গোছান!

সম্পর্কিত

ভ্রমণ থেকে বাড়ি ফিরুন ছারপোকামুক্ত লাগেজ নিয়ে

আপনার রাশিফল: অতি আত্মবিশ্বাসের লাগাম টানুন, ভুল ধরলে রোমান্স বরবাদ

আজকের রাশিফল: ভুল ব্যক্তিকে মেসেজ পাঠিয়ে বিপত্তি বাধাবেন না

আজকের রাশিফল: মুখটা সামলে রাখুন, শত্রুরা ফেসবুক পোস্টে প্রচুর হা হা দেবে

রান্নাঘরের কিছু সহজ টিপস

আজকের রাশিফল: পুরোনো পাওনা ফেরত আসবে, তার আগে খরচের খাতও রেডি থাকবে

হাওয়া বদলের মৌসুমে শিশুর ত্বক ও চুলের যত্ন

আজকের রাশিফল: মেজাজ সামলে রাখুন, ফেসবুকে দার্শনিকতা বন্ধ করুন

কীভাবে রান্না করলে শাকসবজির ভিটামিন সি নষ্ট হবে না

আজকের রাশিফল: তরকারিতে লবণ বেশি হলেই তুলকালাম বাধাবেন না
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা