চীনের ‘টেক ট্যুরিজম’ চমকে দিচ্ছে পর্যটকদের

ফিচার ডেস্ক

রোবট ওয়েটার থেকে শুরু করে আকাশচুম্বী ভবনের ভেতর দিয়ে চলা ট্রেন—চীনে প্রতিদিনের জীবনে প্রযুক্তির এমন অগ্রগতি দেখে হতবাক পশ্চিমা দেশ থেকে আসা বহু পর্যটক। হংকংয়ে বসবাসরত ফরাসি নাগরিক মার্ক গুইয়ন গত আগস্টে সাংহাই ভ্রমণে যান। সেখানে গিয়ে দেখতে পান চালকবিহীন ট্যাক্সি আর হোটেলে খাবার পৌঁছে দেওয়া রোবট। এসব দেখে তিনি বেশ অবাক হন। তাঁর কাছে চীনকে ভবিষ্যতের কোনো বিশ্ব মনে হয়েছে।

টেক ট্যুরিজম

সাম্প্রতিক বছরগুলোয় চীনে বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। সীমান্ত নীতি শিথিল করায় এখন বেশ কয়েকটি দেশের নাগরিক ভিসা ছাড়াই ১০ দিন পর্যন্ত চীনে থাকতে পারে। এর সঙ্গে মিল রেখে সোশ্যাল মিডিয়ায় চীন ভ্রমণ-সংক্রান্ত পোস্টও বেড়েছে কয়েক গুণ।

শুধু টিকটকেই #chinatravel হ্যাশট্যাগযুক্ত ভিডিও ছাড়িয়েছে ২ লাখ ১৫ হাজারের বেশি। ভাইরাল হওয়া এসব ভিডিওতে দেখা যায়, চীনের বড় শহরগুলো যেন ‘সাই-ফাই’ গন্তব্য, হাতের তালুর মাধ্যমে পেমেন্ট, ড্রোনে খাবার ডেলিভারি আর চালকবিহীন ট্যাক্সি!

সাইবারপাঙ্ক রাজধানী চংকিং

তিন কোটি মানুষের শহর চংকিং। এটি এখন আন্তর্জাতিক পর্যটকদের চোখে ‘সাইবারপাঙ্ক রাজধানী’ হিসেবে পরিচিত। পাহাড়ঘেরা এই নগরীর বিস্ময়কর দৃশ্য হচ্ছে, আবাসিক ভবনের ভেতর দিয়ে ছুটে চলা ট্রেন। অনন্য এই নগরচিত্র এরই মধ্যে বিশ্বজুড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। চীনের অর্থনীতিতে পর্যটনশিল্পের প্রভাব এখন স্পষ্ট। অনলাইন ভ্রমণ সংস্থা চায়না হাইলাইটসের ব্র্যান্ড ম্যানেজার নোরা কু বলেন, মহামারির পর থেকে চীনে ভ্রমণের চাহিদা অনেক বেড়েছে। ইউরোপ ও সিঙ্গাপুর থেকে অনেক পর্যটক এখানে প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতা পেয়ে মুগ্ধ হচ্ছে।

শুধু চীনা প্রতিষ্ঠানই নয়, টেক-ট্যুরিজম খাতে যুক্ত হচ্ছেন বিদেশি উদ্যোক্তারাও। ডাচ ব্যবসা পরামর্শক এড স্যান্ডার চীনে টেকট্রিপ শুরু করেন ২০১৮ সালে। ২০২৩ সালে চীনের সীমান্ত উন্মুক্ত হওয়ার পর থেকে তিনি বিদেশিদের নিয়ে ট্যুর আয়োজন করছেন। তিনি পর্যটকদের আলিবাবা

ও শাওমির মতো প্রযুক্তি জায়ান্টদের সদর দপ্তর ভ্রমণ, ডেলিভারি রোবট প্রজেক্ট বা হাইস্পিড রেল দেখার সুযোগ করে দিচ্ছেন। চলতি বছর প্রথম ছয় মাসে চীনে বিদেশি পর্যটক বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩ কোটি ৮০ লাখে, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৩০ শতাংশ বেশি। শুধু ভিসা ফ্রি ভ্রমণ বেড়েছে প্রায় ৫৪ শতাংশ।

যদিও সব পর্যটকের প্রতিক্রিয়া ইতিবাচক নয়। দূষণ নিয়েও তাদের অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক পর্যটকের জন্য সেবার মান বাড়ানোর অনুরোধ রয়েছে অনেক পর্যটকের; বিশেষ করে ইংরেজির ব্যবহার এবং আন্তর্জাতিক অ্যাপ ব্যবহারের সুযোগ নিশ্চিত করা জরুরি বলে মত দিচ্ছেন অনেকে।

