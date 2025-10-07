বিশ্বের প্রাচীনতম প্রজাতন্ত্রে বসবাস ও বিনিয়োগের সুযোগ, আবেদনের শর্ত

ইউরোপের কেন্দ্রে, ইতালির অভ্যন্তরে অবস্থিত বিশ্বের প্রাচীনতম প্রজাতন্ত্র সান মারিনো। একটি দর্শনীয় ক্ষুদ্র রাষ্ট্র এটি। এর নয়নাভিরাম পাহাড় এবং শান্ত প্রাকৃতিক দৃশ্যের পাশাপাশি রয়েছে মধ্যযুগীয় চমৎকার স্থাপত্য।
দেশটি তার নাগরিকদের জন্য অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ ও সুরক্ষিত জীবনধারা নিশ্চিত করে। জীবনযাত্রার উচ্চ মান, তুলনামূলকভাবে কম কর-সুবিধা এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কারণে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সান মারিনো বিদেশি নাগরিক ও বিনিয়োগকারীদের জন্য অত্যন্ত আকর্ষণীয় বিকল্প। সরাসরি স্থায়ী আবাসন নয়, তবে একাধিক পারমিটের সুযোগ রয়েছে এ দেশে।
সান মারিনো সরাসরি স্থায়ীভাবে বসবাসের (পারমান্যান্ট রেসিডেন্সি) কোনো স্কিম অফার করে না। তবে সেখানে দীর্ঘ মেয়াদে বসবাস ও কাজ করার জন্য একাধিক ধরনের আবাসনের অনুমতি বা রেসিডেন্সি পারমিট রয়েছে। বিদেশি নাগরিকেরা পেশা, আয়ের উৎস বা বিনিয়োগের ধরন অনুযায়ী বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে এই অনুমতির জন্য আবেদন করতে পারেন। এর মধ্যে প্রধান ক্যাটাগরিগুলো হলো: ঐচ্ছিক আবাসন (Elective Residence), বিশেষ আবাসন (Atypical Residence), বিশেষ বা কর্ম (Special/Work), অধ্যয়ন (Study) এবং অর্থনৈতিক আবাসন ও বিনিয়োগ (Economic Residence/Investment)।
১. অর্থনৈতিক আবাসন বা বিনিয়োগ অনুমতি
উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগকারীরা সান মারিনোর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখার শর্তে এই পারমিটের জন্য যোগ্য হন।
উদ্যোক্তাদের জন্য প্রধান শর্ত:
বড় বিনিয়োগকারীদের জন্য শর্ত:
কমপক্ষে ৫ জন কর্মচারী (শিল্প প্রকল্পের জন্য ৮ জন) নিয়োগ করা।
ন্যূনতম ৩ লাখ ইউরো (৪ কোটি ২৬ লাখ টাকা) মূল্যের সম্পত্তি কিনতে হবে।
২৪ মাসের জন্য ৩০ হাজার ইউরো (৪২ লাখ ৬১ হাজার টাকা) স্বাস্থ্যবিমা কভারেজ থাকতে হবে।
যোগ্য খাতসমূহ: এই পারমিট পেতে উন্নত প্রযুক্তি, সবুজ অর্থনীতি, পর্যটন, সংস্কৃতি, কম পরিবেশগত প্রভাব রয়েছে এমন উৎপাদন খাত, স্বাস্থ্য, ফার্মাসিউটিক্যালস, ব্যবস্থাপনা, বিপণন এবং গবেষণার মতো খাতগুলোতে বিনিয়োগ করা আবশ্যক।
২. ঐচ্ছিক আবাসন ও প্রক্রিয়া
এই ক্যাটাগরি মূলত সম্পদশালী ব্যক্তিদের জন্য, যারা সম্পত্তি বা সরকারি বন্ডে বিনিয়োগের মাধ্যমে বসবাসের অনুমতি চান। এই পারমিটের জন্য তিনটি শর্তের মধ্যে যেকোনো একটি পূরণ করতে হয়:
কমপক্ষে ৫ লাখ ইউরো (৭ কোটি ১০ লাখ টাকা) মূল্যের সম্পত্তি ক্রয়, অথবা ৩ লাখ ৫০ হাজার ইউরো (৪ কোটি ৯৭ লাখ টাকা) মূল্যের সম্পত্তি ক্রয় এবং অতিরিক্ত ১ লাখ ৫০ হাজার ইউরো (২ কোটি ১৩ লাখ টাকা) সংস্কারের জন্য বিনিয়োগ, অথবা ১০ বছরের জন্য ৬ লাখ (৮ কোটি ৫২ লাখ টাকা) মূল্যের সুদ-মুক্ত সরকারি বন্ড ধারণ করা।
আবেদনের প্রক্রিয়া: এই পারমিটের জন্য আবেদন ফি হলো ১০ হাজার ইউরো (১৪ লাখ ২০ হাজার টাকা)। আবেদনগুলো পররাষ্ট্র বিভাগ প্রক্রিয়া করে এবং সাধারণত ৬০ দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত জানানো হয়।
৩. বিশেষ আবাসন
এটি পেনশনভোগী বা অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্য একটি বিশেষ পারমিট। এর জন্য নিশ্চিত বার্ষিক মোট আয় কমপক্ষে ১ লাখ ২০ হাজার ইউরো (১ কোটি ৭০ লাখ টাকা) হতে হবে, অথবা ৩ লাখ ইউরো (৪ কোটি ২৬ লাখ টাকা) মূল্যের সম্পত্তি থাকতে হবে। তবে এই ক্যাটাগরিতে আবেদনকারীকে পূর্বে কখনো সান মারিনোর করদাতা বা সাধারণ বাসিন্দা হওয়া চলবে না।
৪. বিশেষ কর্ম ও অন্যান্য পারমিট
এই অনুমতি স্থায়ী বা মৌসুমি ভিত্তিতে দেওয়া হয়। স্থায়ী মেয়াদহীন স্থিতিশীল কর্মসংস্থান আছে এমন কর্মচারীরা স্থায়ী আবাসনের জন্য আবেদন করতে পারেন। মৌসুমি অনুমতিগুলো ১০ মাসের বেশি নয় এমন চুক্তির জন্য প্রযোজ্য।
৫. পরিবার পুনর্মিলন অনুমতি
সান মারিনোর নাগরিকদের পরিবারের সদস্য বা স্বামী/স্ত্রীর জন্য এই সুযোগ রয়েছে।
৬. পড়াশোনার অনুমতি
শিক্ষার্থী যারা প্রাথমিক, মাধ্যমিক বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা নিচ্ছেন, তাঁদের জন্য এই অনুমতি দেওয়া হয়। এটি সাধারণত এক বছর বা অধ্যয়নের সময়কালের জন্য বৈধ।
৭. বিশেষ কর সুবিধা
যাঁরা একচেটিয়াভাবে বিদেশ থেকে আয় করেন এবং কখনো সান মারিনোর করদাতা ছিলেন না, তাঁদের জন্য একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় বিশেষ কর-ব্যবস্থা রয়েছে। এই ব্যবস্থায় বিদেশি আয়ের ওপর মাত্র ৭ শতাংশ কর ধার্য করা হয়, যার বার্ষিক ন্যূনতম সীমা ১০ হাজার ইউরো (১৪ লাখ ২০ হাজার টাকা) এবং সর্বোচ্চ সীমা ১ লাখ ইউরো (১ কোটি ৪২ লাখ টাকা)।
আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় সাধারণ শর্ত ও নথিপত্র
সব ধরনের পারমিটের জন্য আবেদনকারীকে কিছু মৌলিক শর্ত পূরণ করতে হয়:
প্রয়োজনীয় নথিপত্র: বৈধ পাসপোর্ট বা আইডি, অপরাধমূলক রেকর্ড নেই এমন শংসাপত্র, আয় বা সম্পত্তির প্রমাণপত্র, স্বাস্থ্য বিমা পলিসি এবং বর্তমান আবাসনের শংসাপত্র জমা দিতে হয়।