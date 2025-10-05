হোম > জীবনধারা

ইউরোপের সুন্দর দেশ এস্তোনিয়ায় স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ইউরোপে স্থায়ী বসবাসের স্বপ্ন পূরণে যেতে পারেন এস্তোনিয়া। ছবি: সংগৃহীত

ইউরোপের অন্যতম সুন্দর এবং ডিজিটাল উদ্ভাবনে অগ্রগামী দেশ এস্তোনিয়া। সারা বিশ্বের মানুষের কাছে এখন একটি আকর্ষণীয় গন্তব্য এই দেশ। দেশটি তার সুপরিচিত ই-রেসিডেন্সি কার্যক্রম এবং একটি শক্তিশালী স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের জন্য বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত। জীবনযাত্রার উন্নত মান ও স্থিতিশীলতার কারণে দীর্ঘমেয়াদি বসবাস ও কাজের জন্য একটি চমৎকার বিকল্প হতে পারে এই দেশ।

যাঁরা এস্তোনিয়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস এবং কাজ করতে ইচ্ছুক, তাঁদের জন্য দেশটি ‘পারমানেন্ট রেসিডেন্স পারমিট’ (পিআরপি) বা স্থায়ী বসবাসের অনুমতি দেয়। এই অনুমিত পেলে দেশটিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য বসবাসের ও কর্মসংস্থানের সুযোগ পাওয়া যায়।

পিআরপি পাওয়ার মূল শর্ত: ৫ বছরের কঠোর নিয়ম

এস্তোনিয়ার স্থায়ী বসবাসের অনুমতি (পিআরপি) পাওয়ার জন্য মূল এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্তটি হলো ‘পাঁচ বছরের নিয়ম’।

আবেদন জমা দেওয়ার ঠিক আগে, আবেদনকারীকে অবশ্যই বৈধ অস্থায়ী বসবাসের অনুমতি (টিআরপি) নিয়ে একটানা পাঁচ বছর এস্তোনিয়ার ভূখণ্ডে বসবাস করতে হবে। এই সময়ে, আবেদনকারীকে অনুপস্থিতির বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে:

তিনি ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) বাইরে একটানা ১২ মাসের বেশি অনুপস্থিত থাকতে পারবেন না।

এস্তোনিয়া থেকে মোট অনুপস্থিতির সময় ক্রমযোজিতভাবে (কিউমুল্যাটিভ) ১০ বছরের বেশি হতে পারবে না।

স্থায়ী বসবাসের জন্য আবশ্যক যোগ্যতার মাপকাঠি

স্থায়ী বসবাসের অনুমতি পেতে আবেদনকারীকে যেসব গুরুত্বপূর্ণ শর্ত পূরণ করতে হবে তা হলো:

অব্যাহত বসবাস: অস্থায়ী বসবাসের অনুমতি নিয়ে এস্তোনিয়ায় একটানা ৫ বছর বসবাস করা বাধ্যতামূলক।

বাসস্থানের নিবন্ধন: বসবাসের স্থানটি অবশ্যই এস্তোনিয়ার জনসংখ্যা রেজিস্টারে (এস্তোনিয়ান পপুলেশন রেজিস্টার) বৈধভাবে নিবন্ধিত থাকতে হবে।

ভাষাগত দক্ষতা (ইন্টিগ্রেশন): ইন্টিগ্রেশন বা অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য কমপক্ষে বি১ স্তরের এস্তোনিয়ান ভাষা দক্ষতার প্রমাণ দেখাতে হবে। বি১ স্তর প্রমাণ করে যে আপনি দৈনন্দিন জীবনে এবং কর্মক্ষেত্রে ভাষার প্রাথমিক ব্যবহারিক জ্ঞান রাখেন। এই দক্ষতা পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়।

স্বাস্থ্যবিমা: আবেদনকারীর অবশ্যই এস্তোনিয়ান স্বাস্থ্য বিমা ফান্ড (এস্তোনিয়ান হেলথ ইনস্যুরেন্স ফান্ড) থেকে স্বাস্থ্য বিমা থাকতে হবে।

আয় এবং জীবিকা: এস্তোনিয়ায় জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহের জন্য যথেষ্ট স্থিতিশীল এবং আইনি আয়ের উৎস থাকতে হবে। এই আয়ের উৎসটি স্থায়ী হতে হবে এবং এটি নিশ্চিত করবে যে আবেদনকারী রাষ্ট্রের সামাজিক সহায়তার ওপর নির্ভরশীল নন।

বিশেষ বিধান: ১৫ বছরের কম বয়সী আবেদনকারী, ইইউ ব্লু কার্ড (ইইউ ব্লু কার্ড) ধারক, ১৯৯০ সালের ১ জুলাইয়ের আগে এস্তোনিয়ায় বসতি স্থাপনকারী ব্যক্তি বা প্রাক্তন এস্তোনিয়ান নাগরিকদের জন্য কিছু শিথিলতা বা বিশেষ নিয়ম প্রযোজ্য হতে পারে।

পারমিট পাওয়ার আবেদন প্রক্রিয়া ও প্রয়োজনীয় নথিপত্র

স্থায়ী বসবাসের অনুমতি পাওয়ার জন্য আবেদনকারীকে যেসব ধাপ অনুসরণ করতে হবে:

ধাপ ১: ৫ বছরের শর্ত পূরণ: প্রথমে অস্থায়ী বসবাসের অনুমতি (টিআরপি) নিয়ে এস্তোনিয়ায় একটানা পাঁচ বছর বসবাস সম্পন্ন করুন।

ধাপ ২: প্রয়োজনীয় নথিপত্র সংগ্রহ ও প্রস্তুতি: আবেদনের জন্য নিম্নোক্ত কাগজপত্র প্রস্তুত রাখতে হবে:

আবেদন ফর্ম: এস্তোনিয়ান ভাষায় নির্ভুলভাবে পূরণ করা সম্পূর্ণ আবেদন ফর্ম।

পরিচয়পত্র: বৈধ পাসপোর্ট বা অন্যান্য স্বীকৃত ভ্রমণ নথি।

আয়ের প্রমাণ: স্থিতিশীল, আইনি আয়ের উৎসের বিস্তারিত প্রমাণপত্র (যেমন বেতনের স্লিপ, ব্যবসার নথি বা ব্যাংকের স্টেটমেন্ট)।

বাসস্থানের অনুমতির নথি: দীর্ঘমেয়াদি বাসিন্দাদের জন্য অস্থায়ী বসবাসের অনুমতির বর্তমান নথি।

ফটোগ্রাফ: নির্দিষ্ট মাপের পাসপোর্ট আকারের ছবি।

ফি পরিশোধের রসিদ: আবেদন ফি ১৮৫ ইউরো পরিশোধের রসিদ।

অন্যান্য নথি: ব্যক্তিগত পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে অতিরিক্ত সহায়ক নথিপত্র (যেমন বিবাহ বা জন্ম সনদ) লাগতে পারে।

ধাপ ৩: আবেদন জমা দেওয়া এবং বায়োমেট্রিক্স: আবেদনপত্র অবশ্যই ব্যক্তিগতভাবে পুলিশ ও সীমান্ত রক্ষা বোর্ডের (পুলিশ অ্যান্ড বর্ডার গার্ড বোর্ড) অফিসে অথবা উপযুক্ত এস্তোনিয়ান দূতাবাসে জমা দিতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হওয়া বাধ্যতামূলক, কারণ এই সময়েই আবেদনকারীর বায়োমেট্রিক ডেটা (আঙুলের ছাপ) সংগ্রহ করা হয়।

ধাপ ৪: পারমিট গ্রহণ: আবেদন অনুমোদিত হলে, স্থায়ী বসবাসের পারমিট কার্ডটি আপনার অবস্থান নিশ্চিত করে এবং এটি আপনার ঠিকানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয় অথবা নির্দিষ্ট পরিষেবা অফিস থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে।

দ্রুত প্রক্রিয়াকরণ ও চূড়ান্ত পদক্ষেপ

স্থায়ী বসবাসের অনুমতির জন্য আবেদনের প্রক্রিয়াকরণের সময় তুলনামূলকভাবে দ্রুত। সাধারণত, আবেদন জমা দেওয়ার পর সর্বোচ্চ দুই মাস পর্যন্ত সময় লাগতে পারে।

আবেদন অনুমোদিত হলে আবেদনকারীকে অবশ্যই পুলিশ ও সীমান্ত রক্ষা বোর্ডের পরিষেবা অফিস থেকে ৩০ দিনের মধ্যে স্থায়ী বসবাসের পারমিট কার্ডটি সংগ্রহ করতে হবে।

উল্লেখ্য, যদি গত ছয় বছরের মধ্যে আপনার আঙুলের ছাপ নেওয়া হয়ে থাকে বা যদি স্বাস্থ্যগত কারণে আপনি আঙুলের ছাপ দিতে স্থায়ীভাবে অক্ষম হন, তাহলে ব্যক্তিগত উপস্থিতির নিয়মে ছাড় থাকতে পারে।

