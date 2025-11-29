হোম > চাকরি > ব্যাংক

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকে চাকরি, নেই বয়সসীমা

চাকরি ডেস্ক 

প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক (এআইবিএল)। ব্যাংকটিতে ‘আইসিটি প্রোকিউরমেন্ট অফিসার (এফএভিপি-এভিপি)’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৭ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: আইসিটি প্রোকিউরমেন্ট অফিসার (এফএভিপি-এভিপি)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ/এমবিএ/স্নাতকোত্তর ইন ইঞ্জিনিয়ারিং।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৫–৭ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম।

প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: উল্লেখ করা হয়নি।

কর্মস্থল: বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১১ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

