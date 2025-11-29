আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকে চাকরি, নেই বয়সসীমা

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক (এআইবিএল)। ব্যাংকটিতে ‘আইসিটি প্রোকিউরমেন্ট অফিসার (এফএভিপি-এভিপি)’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৭ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: আইসিটি প্রোকিউরমেন্ট অফিসার (এফএভিপি-এভিপি)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ/এমবিএ/স্নাতকোত্তর ইন ইঞ্জিনিয়ারিং।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৫–৭ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম।
প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
বয়সসীমা: উল্লেখ করা হয়নি।
কর্মস্থল: বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১১ ডিসেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।