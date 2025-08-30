হোম > চাকরি

৮০ কর্মী নেবে নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন

চাকরি ডেস্ক 

নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ২৯ ধরনের শূন্য পদে ৮০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হবে। ২৪ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগামী ৭ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হবে।

পদের নাম: সহকারী প্রোগ্রামার।

পদসংখ্যা: ১ টি।

যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩, ০৬০ টাকা।

পদের নাম: জিআইএস অ্যানালিস্ট।

পদসংখ্যা: ১ টি।

যোগ্যতা: নগর পরিকল্পনা বা ভূগোল বা পরিবেশবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩, ০৬০ টাকা।

পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)।

পদসংখ্যা: ১ টি।

যোগ্যতা: পুরকৌশল বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩, ০৬০ টাকা।

পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)।

পদসংখ্যা: ১ টি।

যোগ্যতা: তড়িৎকৌশল বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩, ০৬০ টাকা।

পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)।

পদসংখ্যা: ১ টি।

যোগ্যতা: যন্ত্রকৌশল বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩, ০৬০ টাকা।

পদের নাম: মেডিকেল অফিসার।

পদসংখ্যা: ২ টি।

যোগ্যতা: এমবিবিএস বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩, ০৬০ টাকা।

পদের নাম: আইন কর্মকর্তা।

পদসংখ্যা: ২ টি।

যোগ্যতা: আইনে স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩, ০৬০ টাকা।

পদের নাম: সহকারী সচিব।

পদসংখ্যা: ২ টি।

যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩, ০৬০ টাকা।

পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)।

পদসংখ্যা: ২ টি।

যোগ্যতা: তড়িৎকৌশল বিষয়ে ৪ বছরমেয়াদি ডিপ্লোমা।

বেতন: ১৬,০০০-৩৮, ৬৪০ টাকা।

পদের নাম: কর কর্মকর্তা।

পদসংখ্যা: ১ টি।

যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ১৬,০০০-৩৮, ৬৪০ টাকা।

পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)।

পদসংখ্যা: ১ টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: পুরকৌশল বিষয়ে ৪ বছরমেয়াদি ডিপ্লোমা।

বেতন: ১৬,০০০-৩৮, ৬৪০ টাকা।

পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)।

পদসংখ্যা: ১ টি।

যোগ্যতা: যন্ত্রকৌশল বিষয়ে ডিপ্লোমা।

বেতন: ১৬,০০০-৩৮, ৬৪০ টাকা।

পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর।

পদসংখ্যা: ১ টি।

যোগ্যতা: বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক বা সমমান।

বেতন: ১১,০০০-২৬, ৫৯০ টাকা।

পদের নাম: আইন সহকারী।

পদসংখ্যা: ১ টি।

যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ১০,২০০-২৪, ৬৮০ টাকা।

পদের নাম: ওয়ার্ড সচিব।

পদসংখ্যা: ২৭ টি।

যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ১০,২০০-২৪, ৬৮০ টাকা।

পদের নাম: মাওলানা কাম রেজিস্ট্রার।

পদসংখ্যা: ৩ টি।

যোগ্যতা: ফাজিল ডিগ্রি।

বেতন: ১০,২০০-২৪, ৬৮০ টাকা।

পদের নাম: ক্যাশিয়ার।

পদসংখ্যা: ১ টি।

যোগ্যতা: বাণিজ্য বিভাগ থেকে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ১০,২০০-২৪, ৬৮০ টাকা।

পদের নাম: বাজার পরিদর্শক।

পদসংখ্যা: ১ টি।

যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ১০,২০০-২৪, ৬৮০ টাকা।

পদের নাম: লাইসেন্স ইন্সপেক্টর।

পদসংখ্যা: ২ টি।

যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন স্কেল: ৯,৭০০-২৩, ৪৯০ টাকা।

পদের নাম: পরিচ্ছন্ন পরিদর্শক।

পদসংখ্যা: ২ টি।

যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ৯,৭০০-২৩, ৪৯০ টাকা।

পদের নাম: সহকারী কর নির্ধারক।

পদসংখ্যা: ৩ টি।

যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমান।

বেতন: ৯,৭০০-২৩, ৪৯০ টাকা।

পদের নাম: সহকারী কর আদায়কারী।

পদসংখ্যা: ১০ টি।

যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমান।

বেতন: ৯,৭০০-২৩, ৪৯০ টাকা।

পদের নাম: সার্ভেয়ার।

পদসংখ্যা: ২ টি।

যোগ্যতা: জরিপ বিষয়ে ৪ বছরমেয়াদি ডিপ্লোমা।

বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।

পদের নাম: রাজস্ব আদায় সহকারী।

পদসংখ্যা: ২ টি।

যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান।

বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।

পদের নাম: কমিউনিটি কর্মী।

পদসংখ্যা: ২ টি।

যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান।

বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।

পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।

পদসংখ্যা: ৩ টি।

যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান।

বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।

পদের নাম: বাতি পরিদর্শক।

পদখ্যা: ২টি।

যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান।

বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।

পদের নাম: মশকনিধন সুপারভাইজার।

পদসংখ্যা: ৩ টি।

যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান।

বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।

পদের নাম: মেকানিক।

পদসংখ্যা: ১ টি।

যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান।

বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি: আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

