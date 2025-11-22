চিফ সিকিউরিটি অফিসার নেবে জনতা ব্যাংক, আবেদন শেষ ৮ ডিসেম্বর

রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক জনতা ব্যাংক পিএলসিতে পুনর্নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে উপমহাব্যবস্থাপক পদমর্যাদায় চুক্তিভিত্তিক একটি পদে একজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৮ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীদের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে হবে।
পদের নাম: চিফ সিকিউরিটি অফিসার (সিএসও)।
পদ সংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক/সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে।
অন্যান্য যোগ্যতা: প্রার্থীকে সেনা/নৌ/বিমান বাহিনীর ব্রিগেডিয়ার/কমোডর/এয়ার কমোডর পদমর্যাদার অবসরপ্রাপ্ত বা কর্মরত অফিসার হতে হবে। সামরিক বাহিনীতে কমপক্ষে ২৫ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক (২ বছর)।
বয়সসীমা: ৪০–৫৫ বছর।
শর্তাবলি: প্রার্থীদের আইটি-সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ত্বরিত প্রতিক্রিয়া গ্রহণে পারদর্শী হতে হবে। নিরাপত্তাসংক্রান্ত বিশেষ প্রশিক্ষণ (যদি থাকে)। প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হবে। বাংলা ও ইংরেজিতে বাচনিক স্বচ্ছন্দ হতে হবে। পরিশ্রমী হতে হবে। স্বাভাবিক ডিজিটাল কার্যক্রমে স্বচ্ছন্দ হতে হবে। আগন্তুক/গ্রাহকদের সাথে সীমিত কথোপকথনের যোগ্যতা থাকতে হবে।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদনের প্রয়োজনীয় তথ্য: আবেদনপত্রের সাথে শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ ও ট্রান্সক্রিপ্ট, অভিজ্ঞতার সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি, পূর্ণ জীবনবৃত্তান্ত এবং ২ কপি সদ্যতোলা পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি সংযুক্ত করতে হবে।
আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা: সরাসরি (হাতে হাতে) অথবা ডাক/কুরিয়ারযোগে ‘মহাব্যবস্থাপক (এইচআর), জনতা ব্যাংক পিএলসি, প্রধান কার্যালয়, ১১০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০’ বরাবর পাঠাতে হবে। শুধু শর্টলিস্ট করা প্রার্থীদের সাক্ষাৎকারে আহ্বান জানানো হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ৮ ডিসেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।