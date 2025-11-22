হোম > চাকরি

চিফ সিকিউরিটি অফিসার নেবে জনতা ব্যাংক, আবেদন শেষ ৮ ডিসেম্বর

চাকরি ডেস্ক 

রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক জনতা ব্যাংক পিএলসিতে পুনর্নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে উপমহাব্যবস্থাপক পদমর্যাদায় চুক্তিভিত্তিক একটি পদে একজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৮ ​​নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীদের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে হবে।

পদের নাম: চিফ সিকিউরিটি অফিসার (সিএসও)।

পদ সংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক/সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে।

অন্যান্য যোগ্যতা: প্রার্থীকে সেনা/নৌ/বিমান বাহিনীর ব্রিগেডিয়ার/কমোডর/এয়ার কমোডর পদমর্যাদার অবসরপ্রাপ্ত বা কর্মরত অফিসার হতে হবে। সামরিক বাহিনীতে কমপক্ষে ২৫ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক (২ বছর)।

বয়সসীমা: ৪০–৫৫ বছর।

শর্তাবলি: প্রার্থীদের আইটি-সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ত্বরিত প্রতিক্রিয়া গ্রহণে পারদর্শী হতে হবে। নিরাপত্তাসংক্রান্ত বিশেষ প্রশিক্ষণ (যদি থাকে)। প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হবে। বাংলা ও ইংরেজিতে বাচনিক স্বচ্ছন্দ হতে হবে। পরিশ্রমী হতে হবে। স্বাভাবিক ডিজিটাল কার্যক্রমে স্বচ্ছন্দ হতে হবে। আগন্তুক/গ্রাহকদের সাথে সীমিত কথোপকথনের যোগ্যতা থাকতে হবে।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদনের প্রয়োজনীয় তথ্য: আবেদনপত্রের সাথে শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ ও ট্রান্সক্রিপ্ট, অভিজ্ঞতার সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি, পূর্ণ জীবনবৃত্তান্ত এবং ২ কপি সদ্যতোলা পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি সংযুক্ত করতে হবে।

আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা: সরাসরি (হাতে হাতে) অথবা ডাক/কুরিয়ারযোগে ‘মহাব্যবস্থাপক (এইচআর), জনতা ব্যাংক পিএলসি, প্রধান কার্যালয়, ১১০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০’ বরাবর পাঠাতে হবে। শুধু শর্টলিস্ট করা প্রার্থীদের সাক্ষাৎকারে আহ্বান জানানো হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ৮ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

