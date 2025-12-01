খুলনা শিপইয়ার্ডে চাকরির সুযোগ

বাংলাদেশ নৌবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে চুক্তিভিত্তিক ৭ ক্যাটাগরির পদে মোট ৮ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ঠিকানায় আবেদনপত্র পৌঁছাতে হবে।
পদের নাম: নৌস্থপতি।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি ইন নেভাল আর্কিটেকচার অ্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ডিগ্রি।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
পদের নাম: সহকারী (নৌস্থপতি) সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: বিএসসি ইন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ডিগ্রি।
বয়সসীমা: ৩০ বছর।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)/সহকারী নৌস্থপতি।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি ইন মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ডিগ্রি।
বয়সসীমা: ৩০ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
পদের নাম: সহকারী নৌস্থপতি।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি ইন নৌস্থাপত্য বা সমমানের ডিগ্রি।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩০ বছর।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক/মেরিন)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা ইন মেকানিক্যাল বিষয়ে ডিগ্রি।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩০ বছর।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
পদের নাম: ড্রাফটসম্যান।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা ইন মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং বা ড্রাফটসম্যানশিপ কোর্স পাস।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩০ বছর।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
পদের নাম: জুনিয়র ড্রাফটসম্যান।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা ইন শিপবিল্ডিং বা ড্রাফটসম্যানশিপ কোর্স পাস।
বয়সসীমা: ৩০ বছর।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীদের সদ্য তোলা ৩ কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি, জীবনবৃত্তান্ত, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতার সনদপত্র এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি ‘ব্যবস্থাপনা পরিচালক, খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড, খুলনা’-এর অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফটসহ আবেদনপত্র ‘ব্যবস্থাপনা পরিচালক, খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, খুলনা’ বরাবর পৌঁছাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: আগামী ৪ ডিসেম্বর ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি