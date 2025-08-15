হোম > চাকরি

পর্যটন করপোরেশনের নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ৩৫

চাকরি ডেস্ক 

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের বিভিন্ন পদে নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ৩৫ প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটির মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) খালিদ মেহেদী হাসান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পদগুলো হলো—সহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল) (গ্রেড-৯), হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (গ্রেড-৯), উপসহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল) (গ্রেড-১১), সহকারী বাণিজ্যিক কর্মকর্তা (গ্রেড-১১), সহকারী প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা (গ্রেড-১১) এবং হিসাবরক্ষক (গ্রেড-১৩)।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এসব পদে গৃহীত প্রিলিমিনারি, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার ফল এবং জনবল নিয়োগ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ৩৫ প্রার্থীকে নির্বাচন করা হয়েছে। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। বাংলাদেশ পুলিশ থেকে প্রাক-পরিচয় সম্পর্কিত সন্তোষজনক প্রতিবেদন প্রাপ্তি এবং প্রার্থীদের সব সনদ ও কাগজপত্রের সত্যতা যাচাই শেষে চূড়ান্ত নিয়োগ প্রদান করা হবে।

যাচাই প্রক্রিয়ায় কোনো যোগ্যতার ঘাটতি, সনদ জালিয়াতি, অসত্য তথ্য প্রদান, দুর্নীতি বা কোনো উল্লেখযোগ্য ত্রুটি প্রমাণিত হলে মনোনয়ন বাতিল হবে এবং প্রয়োজনে ফৌজদারি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। প্রকাশিত ফলাফলে কোনো ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা সংশোধনের ক্ষমতা বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন সংরক্ষণ করে।

