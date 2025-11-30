হোম > চাকরি

আবুল খায়ের গ্রুপে ১০০ পদে বড় নিয়োগ, লাগবে না অভিজ্ঞতা

চাকরি ডেস্ক 

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আবুল খায়ের গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। শনিবার (২৯ নভেম্বর) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। অভিজ্ঞতা ছাড়াও আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ।

পদ সংখ্যা: ১০০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।

অন্যান্য যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: প্রয়োজন নেই।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: কমপক্ষে ২০ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো স্থানে।

বেতন: ১২,৫০০ টাকা (মাসিক)।

সুযোগ–সুবিধা: কে পি আই এবং সেলস ফোর্স মোটিভেশনাল প্রোগ্রামসহ কোম্পানির পলিসি অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ–সুবিধা দেওয়া হবে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিককরে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৪ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

সম্পর্কিত

সেভ দ্য চিলড্রেনে অফিসার পদে চাকরি, কর্মস্থল কক্সবাজার

ব্র্যাক ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, স্নাতক পাসে আবেদন

বিজেএসসির নিয়োগ পরীক্ষা ৬ ডিসেম্বর

এটিইও পদের নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশ

যেমন হবে বার কাউন্সিল প্রিলি প্রস্তুতি

সেলস ম্যানেজার নেবে প্ৰাণ গ্রুপ, পদ ১০০

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকে চাকরি, নেই বয়সসীমা

দুই উপজেলায় কর্মী নেবে পপি এনজিও, এসএসসি পাসে আবেদন

গণপূর্ত অধিদপ্তরের তিনটি পদের পরীক্ষার সূচি

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরীক্ষা ৩ ডিসেম্বর
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা