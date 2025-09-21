ড্রাইভার নিয়োগ দেবে ইউ-এস বাংলা এয়ারলাইনস, কর্মস্থল ঢাকা

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারি বিমান প্রতিষ্ঠান ইউ-এস বাংলা এয়ারলাইনস। প্রতিষ্ঠানটিতে ড্রাইভার পদে একাধিক লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আজ রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ড্রাইভার।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
যোগ্যতা ও দক্ষতা
প্রার্থীদের অবশ্যই বিআরটিএ থেকে বৈধ পেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে। হালকা ও মিডিয়াম লাইসেন্সের জন্য এসএসসি পাস এবং কমপক্ষে ৩ বছরের গাড়ি চালানোর বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে অথবা হালকা ও মিডিয়াম লাইসেন্সের জন্য অষ্টম শ্রেণি পাস এবং কমপক্ষে ৫ বছরের গাড়ি চালানোর বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। প্রার্থীদের বয়সসীমা ২৩-৩৮ বছরের মধ্যে হতে হবে।
এ ছাড়া ভারী লাইসেন্সের জন্য অষ্টম শ্রেণি পাস এবং কমপক্ষে ৫ বছরের গাড়ি চালানোর বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। প্রার্থীদের বয়সসীমা সর্বোচ্চ ৪৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।
উচ্চতা: ৫ ’৪" (১৬৩ সেন্টিমিটার)।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: হালকা লাইসেন্স: ২২,০০০ টাকা (মাসিক)। মাঝারি লাইসেন্স: ২৪,০০০ টাকা (মাসিক)। ভারী লাইসেন্স: জয়েনিং ২৫,০০০ (প্রবেশনকালীন পিরিয়ড শেষে ২৮,০০০) টাকা (মাসিক)।
সুযোগ–সুবিধা: ডিউটি শিডিউল অনুযায়ী সকালের নাশতা/দুপুরের খাবার/রাতের খাবার দেওয়া হবে। এ ছাড়া থাকছে উৎসব ভাতা ও স্বাস্থবিমা সুবিধা।
আবেদন পদ্ধতি: আপডেটেড সিভি/জীবনবৃত্তান্ত, অরিজিনাল ড্রাইভিং লাইসেন্সের (সামনের ও পেছনের) ছবি, অরিজিনাল ড্রাইভিং লাইসেন্স না থাকলে ডেলিভারি স্লিপের ছবিসহ সব কাগজপত্রের স্ক্যান করা ছবি পিডিএফ ফাইল করে এই লিংকে জমা দিতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ অক্টোবর ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।