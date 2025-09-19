তিতাসের মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন পিএলসির চুক্তিভিত্তিক একটি মেডিকেল রিটেইনার (খণ্ডকালীন) পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ২৫ সেপ্টেম্বর এই পরীক্ষা শুরু হবে। প্রতিষ্ঠানটির উপমহাব্যবস্থাপক স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।
এর আগে গত ১০ এপ্রিল মেডিকেল রিটেইনার পদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন। তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এই পরীক্ষা শেষ হবে ২৯ সেপ্টেম্বর। প্রথম দিনের পরীক্ষায় ৯ জন, দ্বিতীয় দিন ৯ এবং তৃতীয় দিনের পরীক্ষায় ৮ প্রার্থী অংশ নেবেন। প্রতিদিন বিকেল ৫টা থেকে কারওয়ান বাজারে কোম্পানির প্রধান কার্যালয়ে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির শর্তাবলি এবং আবেদনে উল্লিখিত তথ্যাদির সমর্থনে মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত প্রার্থীদের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত কাগজপত্রসহ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রের মূল কপি প্রদর্শন এবং সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত এক সেট ফটোকপি জমা দিতে হবে।