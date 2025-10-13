হোম > চাকরি

শ্রমিককল্যাণ পরিদপ্তরের ফল প্রকাশ

নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিককল্যাণ পরিদপ্তরের বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ১১৯ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। পরিদপ্তরের উপপরিচালক মিঠু ভৌমিক স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পদগুলো হলো: উচ্চমান সহকারী কাম ক্যাশিয়ার, সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, অফিস সহায়ক ও নিরাপত্তাপ্রহরী। প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর উল্লেখ রয়েছে। গত ১১ অক্টোবর এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ব্যবহারিক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), মৌখিত পরীক্ষার তারিখ, সময় ও স্থান পরিদপ্তরের ওয়েবসাইট ও নোটিশ বোর্ডের মাধ্যমে এবং টেলিটকের মাধ্যমে তাঁদের প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে এসএমএসের মাধ্যমে জানানো হবে।

