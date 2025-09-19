হোম > চাকরি

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিভাগের লিখিত পরীক্ষার সময় পরিবর্তন

আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন লেজিসলেটিভ ও সংসদবিষয়ক বিভাগের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি পরিবর্তন করা হয়েছে। পরিবর্তিত সময়সূচি অনুযায়ী, আগামী ২০ সেপ্টেম্বর সকালের পরিবর্তে বিকেলে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এতে ৪০ জন প্রার্থী অংশ নেবেন।

বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) লেজিসলেটিভ ও সংসদবিষয়ক বিভাগের উপসচিব (প্রশাসন) মৌসুমী দাস স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, প্রতিষ্ঠানটির ক্যাশিয়ার এবং অফিস সহায়ক (১৬০০১৮৩-১৬০১৮৮৬-৪০ জন) পদের মৌখিক পরীক্ষা অনিবার্য কারণবশত ২০ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে ৯টার পরিবর্তে বেলা ৩টায় সচিবালয় লিংক রোডে অবস্থিত সরকারি পরিবহন পুল ভবনে অনুষ্ঠিত হবে।

নিয়োগের চূড়ান্ত ফলাফল লেজিসলেটিভ ও সংসদবিষয়ক বিভাগ এবং টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

