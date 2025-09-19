নৌবাহিনীর বেসামরিক পদের পরীক্ষা শুরু ২৮ সেপ্টেম্বর

বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে নবম গ্রেডের বেসামরিক পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে এ পরীক্ষা শুরু হবে। এতে মোট ৬১ জন প্রার্থী অংশ নেবেন।
শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মো. আব্দুর রউফ মণ্ডল স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এর আগে, সম্প্রতি প্রতিষ্ঠানটির বেসামরিক একাধিক পদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন।
পদগুলো হলো: ইন্সট্রাক্টর (সিএসও-৩) ; এএনএসও (সিএসও-৩) এবং এএএসও (সিএসও-৩)। এসব পদে অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের পদভিত্তিক রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
মৌখিক পরীক্ষার বিষয়ে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ইন্সট্রাক্টর পদে আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর, এএনএসও পদে ২৯ সেপ্টেম্বর এবং ৩০ সেপ্টেম্বর এএএসও পদের মৌখিক পরীক্ষা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মিনি কনফারেন্স কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে।
প্রতিদিনের পরীক্ষাগুলো বেলা ২টা থেকে শুরু হবে। প্রার্থীদের প্রবেশপত্রে বর্ণিত সব শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র ও অন্যান্য সনদপত্র মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সময় সঙ্গে নিয়ে আসতে বিজ্ঞপ্তিতে অনুরোধ করা হয়েছে।