৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা শুরু ২৭ নভেম্বর

৪৭তম বিসিএস পরীক্ষা-২০২৪-এর লিখিত (আবশ্যিক ও পদসংশ্লিষ্ট) পরীক্ষার সময়সূচি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (বিপিএসসি)। কমিশনের প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, লিখিত পরীক্ষা শুরু হবে আগামী ২৭ নভেম্বর, চলবে ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত।
ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ—এই আট কেন্দ্রে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। তবে পদসংশ্লিষ্ট কিছু বিষয়ের পরীক্ষা কেবল ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে।
আজ রোববার সন্ধ্যায় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) মাসুমা আফরীনের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।
এতে বলা হয়, আবশ্যিক বিষয়ের পরীক্ষাগুলো সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা বা ২টা পর্যন্ত হবে। তিন থেকে চার ঘণ্টার এসব পরীক্ষায় সর্বোচ্চ ২০০ নম্বরের প্রশ্ন থাকবে।
২৭ নভেম্বর হবে বাংলা প্রথম পত্র (০০১) পরীক্ষা, যা কারিগরি বা পেশাগত ও সাধারণ উভয় ক্যাডারের প্রার্থীদের জন্য প্রযোজ্য। এরপর ৩০ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে বাংলা দ্বিতীয় পত্র (০০২), ১ ডিসেম্বর ইংরেজি (০০৩), ৩ ডিসেম্বর বাংলাদেশ বিষয়াবলি (০০৫), ৪ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি (০০৭), ৭ ডিসেম্বর গাণিতিক যুক্তি (০০৮) ও মানসিক দক্ষতা (০০৯) এবং ৮ ডিসেম্বর হবে সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (০১০) পরীক্ষা।
পদসংশ্লিষ্ট বিষয়ের লিখিত পরীক্ষা শুরু হবে ১০ ডিসেম্বর থেকে। ওই দিন পরীক্ষা হবে ইংরেজি (১২১), ইতিহাস (১৮১), ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি (১৯১), ভূগোল (৩১১), অর্থনীতি (৩৩১), রাষ্ট্রবিজ্ঞান (৩৪১), সমাজবিজ্ঞান (৩৫১), পদার্থবিদ্যা (৫১১) ও ব্যবস্থাপনা (৭৩১) বিষয়ে।
পরদিন ১১ ডিসেম্বর পরীক্ষা হবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য (১১১), সমাজকর্ম (৩৬১), ফলিত রসায়ন (৫৪১), গণিত (৫৫১), উদ্ভিদবিদ্যা (৫৮১), প্রাণিবিদ্যা (৫৯১), যন্ত্রকৌশল (৯০১) ও কম্পিউটারবিজ্ঞান (৯৭১) বিষয়ে।
১৫ ডিসেম্বর পরীক্ষা হবে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (২৮১), রসায়ন (৫৩১), প্রাণরসায়ন (৬০১), হিসাববিজ্ঞান (৭০১), ফাইন্যান্স (৭১১), মার্কেটিং (৭২১), মেডিকেল সায়েন্স (৭৭১), ডেন্টাল সায়েন্স (৭৯১) ও কৃষি (৮০১) বিষয়ে।
১৭ ডিসেম্বর (শুধু ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে) আরবি (১৩১), সংস্কৃত (১৫১), মনোবিজ্ঞান (১৭১), ইসলামী শিক্ষা (২০১), দর্শন (২১১), শিক্ষা (২২১), গার্হস্থ্য অর্থনীতি (৩৯১), খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান (৬৬১), কৃষি ব্যবসা প্রশাসন (৮০৪) ও তড়িৎ কৌশল (৮৯১) বিষয়ে পরীক্ষা হবে।
শেষ দিন ১৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশবিজ্ঞান (৬২১), কৃষি অর্থনীতি (৮১১), পশুপালন বিদ্যা (৮৩১), পশুচিকিৎসাবিজ্ঞান (৮৪১), মৎস্যবিদ্যা (৮৫১), বনবিদ্যা (৮৭১), পুরকৌশল (৮৮১), ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং (৮৯২) এবং পরিসংখ্যান (৯৮১) পরীক্ষা।
বিপিএসসি জানিয়েছে, পরীক্ষার হল, আসন বিন্যাস ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা পরে কমিশনের ওয়েবসাইট www.bpsc.gov.bd ও টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের ওয়েবসাইট http://bpsc.teletalk.com.bd -এ প্রকাশ করা হবে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, প্রয়োজনে প্রকাশিত সময়সূচিতে পরিবর্তন বা সংশোধনের অধিকার কমিশন সংরক্ষণ করে।