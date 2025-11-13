কর্মী নেবে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক, আবেদন শেষ ২০ নভেম্বর

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি বাণিজ্যিক এ ব্যাংকটির ‘এসও-ইও’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৫ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: এসও-ইও (কম্পিউটার এমার্জেন্সি রেসপন্স টিড (সিইআরটি), ইনফরমেশন টেকনোলজি ডিভিশন)।
পদ সংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর (সিএসই/সিএস/আইটি/সাইবার সিকিউরিটি/এসই/সমমান) ডিগ্রি থাকতে হবে;
অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম ৪ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয়েই আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে।
কর্মস্থল: ঢাকা।
চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে
সুযোগ-সুবিধা: ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ২০ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।