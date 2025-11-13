হোম > চাকরি

কর্মী নেবে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক, আবেদন শেষ ২০ নভেম্বর

চাকরি ডেস্ক 

প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি বাণিজ্যিক এ ব্যাংকটির ‘এসও-ইও’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৫ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: এসও-ইও (কম্পিউটার এমার্জেন্সি রেসপন্স টিড (সিইআরটি), ইনফরমেশন টেকনোলজি ডিভিশন)।

পদ সংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর (সিএসই/সিএস/আইটি/সাইবার সিকিউরিটি/এসই/সমমান) ডিগ্রি থাকতে হবে;

অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম ৪ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয়েই আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

কর্মস্থল: ঢাকা।

চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে

সুযোগ-সুবিধা: ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ তারিখ: ২০ নভেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

সম্পর্কিত

পরমাণু কমিশনের পরীক্ষার ফল প্রকাশ

মেঘনা গ্রুপে চাকরির সুযোগ, নেই বয়সসীমা

৮৫২ অফিসার নেবে সাত ব্যাংক

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েও বিসিএস দিলেন?

সহকারী শিক্ষক নিয়োগে দ্বিতীয় ধাপের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, পদ ৪১৬৬

নিপোর্টে ১০১ পদে বড় নিয়োগ

চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডে চাকরির সুযোগ

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৮ পদে চাকরির সুযোগ

বিমানবাহিনীর বেসামরিক পদে চাকরির সুযোগ

‘ত্রুটি-বিচ্যুতি’ কাটিয়ে তৃতীয় দফায় ৪৪তম বিসিএসের ফল, ১৬৭৬ জনকে নিয়োগের সুপারিশ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা