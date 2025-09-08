৫৮৪ সিনিয়র স্টাফ নার্স নিয়োগ দেবে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের অধীন নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ৫৮৪ জন সিনিয়র স্টাফ নার্স নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৩১ আগস্ট নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। ২১ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হবে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পিএসসির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির ক্রমিক নম্বর ও ইউনিট: ১২৮ ও ৯।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর নাম: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের অধীন নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর।
পদের নাম: সিনিয়র স্টাফ নার্স।
পদের সংখ্যা: ৫৮৪টি (স্থায়ী পদ)।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: নার্সিংয়ে স্নাতক ডিগ্রি অথবা স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে ডিপ্লোমা ইন নার্সিং বা ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স অ্যান্ড মিডওয়াইফারি সার্টিফিকেট এবং বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল কর্তৃক নিবন্ধিত।
পরীক্ষার পদ্ধতি
এই নিয়োগের জন্য মোট ১০০ নম্বরের পরীক্ষা নেওয়া হবে, যার মধ্যে ৯০ নম্বর থাকবে লিখিত পরীক্ষায়। লিখিত পরীক্ষায় বাংলা, ইংরেজি, গণিত, দৈনন্দিন বিজ্ঞান এবং সাধারণ জ্ঞান (বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি) থেকে প্রশ্ন করা হবে। লিখিত পরীক্ষায় পাস করতে হলে সর্বনিম্ন ৫০ শতাংশ নম্বর পেতে হবে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা ১০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষার জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: আগামী ২০ অক্টোবর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি