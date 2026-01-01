মুমিনের ভাবনায় নতুন বছর

একজন মুমিনের কাছে নতুন বছর কেবল ক্যালেন্ডারের পাতা বদল নয়; বরং এটি নিজেকে পরিমাপ করা, ভুল সংশোধন করা এবং আল্লাহর দিকে নতুন করে ফিরে যাওয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা সময়ের গুরুত্ব বোঝাতে শপথ করেছেন, ‘শপথ সময়ের, নিশ্চয়ই মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত; তবে তারা নয়, যারা ইমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে এবং পরস্পরকে সত্য ও ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।’ (সুরা আসর: ১-৩)
এই সুরা স্পষ্টভাবে বলে দেয়—সময় যদি ইমান ও সৎকর্মে ব্যয় না হয়, তবে তা মানুষের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই নতুন বছর একজন মুমিনকে প্রশ্ন করতে শেখায়—বিগত বছরে তার ইমান কতটা দৃঢ় ছিল, তার আমল কতটা বিশুদ্ধ ছিল?
নতুন বছর মুমিনের জন্য গুনাহ থেকে ফিরে আসার, নামাজে যত্নবান হওয়ার, কোরআনের সঙ্গে সম্পর্ক গভীর করার এবং চরিত্র সংশোধনের এক নতুন সূচনা। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘বুদ্ধিমান সে ব্যক্তি, যে নিজের নফসের হিসাব গ্রহণ করে এবং মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য প্রস্তুতি নেয়।’ (জামে তিরমিজি)।
এই হাদিস অনুযায়ী, নতুন বছর একজন মুমিনকে আত্মসমালোচনার শিক্ষা দেয়। সে নিজের কাজের হিসাব নেয়—কোথায় সে আল্লাহর হুকুম মানেনি, কোথায় মানুষের হক নষ্ট করেছে এবং কীভাবে সেসব ভুল সংশোধন করা যায়। তাই মুমিনের নতুন বছর শুরু করতে হবে দোয়া, নফল ইবাদত ও কল্যাণকর নিয়তের মাধ্যমে। একই সঙ্গে তাকে সমাজের প্রতিও নিজের দায়িত্ব অনুভব করতে হবে—গরিব-দুঃখীর পাশে দাঁড়ানো, ন্যায় ও সত্যের পক্ষে থাকা এবং মানুষের উপকারে আসাই হবে তার অঙ্গীকার।
মুমিনের ভাবনায় নতুন বছর হলো আত্মগঠন ও আল্লাহমুখী জীবনের নবায়ন। যে ব্যক্তি নতুন বছরকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে, তার জীবন হয় অর্থবহ এবং তার ভবিষ্যৎ হয় আলোকিত।