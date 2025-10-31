শতাব্দী পেরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কাজির মসজিদ

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত কুড়িগ্রাম জেলা তার সমৃদ্ধ ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জন্য বিখ্যাত। এই জেলার উলিপুর উপজেলার দলদলিয়া ইউনিয়নে দাঁড়িয়ে আছে অনন্য ঐতিহাসিক নিদর্শন—প্রাচীন কাজির মসজিদ। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই মসজিদটি এ অঞ্চলের ইসলামিক ঐতিহ্যের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং স্থানীয় মুসলিমদের ধর্মীয় কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।
কাজির মসজিদ কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর উপজেলার অন্তর্গত দলদলিয়া ইউনিয়নে অবস্থিত। উলিপুর উপজেলা সদর থেকে প্রায় আট কিলোমিটার পশ্চিমে এই প্রাচীন মসজিদটির অবস্থান। এটি বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের তালিকাভুক্ত একটি সংরক্ষিত প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা হিসেবে স্বীকৃত। রংপুর বিভাগের এই অঞ্চলে ইসলামিক স্থাপত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এই মসজিদের রয়েছে অনন্য মর্যাদা।
কাজির মসজিদের নির্মাণকাল নিয়ে ইতিহাসবিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে। তবে স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য ও স্থানীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী ধারণা করা হয় যে এই মসজিদ মধ্যযুগীয় সুলতানি বা প্রাক্-মোগল আমলে নির্মিত হয়েছিল। মসজিদের নামকরণ থেকেই বোঝা যায় এটি সম্ভবত কোনো স্থানীয় কাজির সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। মধ্যযুগে কাজিরা ছিলেন ইসলামিক আইনের বিচারক এবং ধর্মীয় নেতা। তাঁরা তাঁদের এলাকায় ইসলামিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। এই অঞ্চলে ইসলামের প্রসার ঘটেছিল প্রধানত সুফি সাধকদের প্রচেষ্টায়। সুলতানি আমলে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে যেমন মসজিদ ও খানকাহ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, তেমনি উত্তরবঙ্গেও ইসলামিক স্থাপত্যের নিদর্শন গড়ে উঠেছিল। কাজির মসজিদ সেই ঐতিহ্যেরই একটি অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়।
যদিও কালের আবর্তনে মসজিদের মূল কাঠামোতে কিছু পরিবর্তন এসেছে, তবু এর প্রাচীন স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের চিহ্ন দৃশ্যমান। বাংলার সুলতানি আমলের মসজিদগুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিল রেখে এই মসজিদেও পুরু দেয়াল, খিলানাকৃতির দরজা ও জানালা এবং টেরাকোটার অলংকরণের নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। স্থানীয় উপাদান ব্যবহার করে নির্মিত এই মসজিদে বাংলার ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্যরীতির প্রভাব স্পষ্ট। মসজিদের মিহরাব ও মিম্বরের কাজে শিল্পকুশলতার পরিচয় মেলে। দেয়ালের গাঁথুনিতে ব্যবহৃত ইট ও চুন-সুরকির মিশ্রণ সেকালের নির্মাণকৌশলের প্রমাণ বহন করে। মসজিদের চারপাশে একসময় যে প্রাচীর ও অন্যান্য স্থাপনা ছিল, তার অবশেষ এখনো খুঁজে পাওয়া যায়।
কুড়িগ্রামের প্রাচীন কাজির মসজিদ বাংলাদেশের ইসলামিক ঐতিহ্যের একটি অমূল্য নিদর্শন। এটি কেবল প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা নয়, বরং জীবন্ত ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান, যা আজও স্থানীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই মসজিদের মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশের মধ্যযুগীয় ইসলামিক সভ্যতা ও স্থাপত্যের এক অনন্য দিক সম্পর্কে জানতে পারি। আজকের যুগে যখন আধুনিকতার ঢেউয়ে অনেক ঐতিহাসিক নিদর্শন হারিয়ে যাচ্ছে, তখন কাজির মসজিদের মতো প্রাচীন স্থাপনা আমাদের অতীতের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতে সাহায্য করছে। এই মসজিদ সংরক্ষণ ও এর ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আমাদের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পৌঁছে দিতে পারি। প্রাচীন কাজির মসজিদ তাই শুধু কুড়িগ্রামের নয়, সমগ্র বাংলাদেশের একটি গর্বের সম্পদ। এর যথাযথ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে আগামী প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ করা সম্ভব।
লেখক: শিক্ষার্থী, শরীফবাগ ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা, ধামরাই, ঢাকা।