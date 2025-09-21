হোম > ইসলাম

কোরআন পরকালীন মুক্তি ও ইহকালীন পথনির্দেশক

ইসলাম ডেস্ক 

পবিত্র কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত এক ঐশী গ্রন্থ; যা মানবজাতিকে সঠিক পথের দিশা দিতে নাজিল হয়েছে। পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত করা একটি স্বতন্ত্র ইবাদত, যার প্রতিটি অক্ষরের বিনিময়ে মুমিন বান্দা দশটি করে নেকি লাভ করে। হাদিসে এই ফজিলত সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। তবে, শুধু না বুঝে তিলাওয়াত করাকে কোরআনের পূর্ণাঙ্গ উদ্দেশ্য হিসেবে দেখা ভুল। কারণ, কোরআন নাজিলের মূল লক্ষ্যই হলো এর গভীর মর্ম অনুধাবন করা এবং তা থেকে হেদায়েত ও শিক্ষা গ্রহণ করা।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে বিভিন্ন আয়াতে এর মর্ম বোঝার ওপর জোর দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, ‘আমি এই কোরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করেছি। আছে কি কোনো শিক্ষা গ্রহণকারী?’ (সুরা কামার: ২২)

অপর দিকে কোরআন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা না করার কারণে আল্লাহ তাআলা কাফের ও মুনাফিকদের ভর্ৎসনা করেছেন। আল্লাহ বলেন, ‘ওরা কি কোরআন নিয়ে চিন্তাভাবনা করে না, নাকি তাদের অন্তর তালাযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে?’ (সুরা মুহাম্মদ: ২৪)। অন্য আয়াতে তিনি বলেন, ‘তারা কি কোরআন নিয়ে ভাবে না? যদি এ কোরআন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও তরফ থেকে অবতীর্ণ হতো, তবে তারা এতে বহু সাংঘর্ষিক কথাবার্তা পেত।’ (সুরা নিসা: ৮২)

এই আয়াতগুলো থেকে স্পষ্ট হয় যে কোরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। যারা এই দায়িত্ব পালন করে না, তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে তিরস্কারের যোগ্য। সুতরাং, কোরআন তিলাওয়াত শুধু পরকালের নেকি অর্জনের মাধ্যম নয়, বরং এটি ইহকালীন জীবনকে সুন্দর ও অর্থবহ করারও এক পথপ্রদর্শক। এর প্রতিটি আয়াত বুঝে ও উপলব্ধি করে তিলাওয়াত করার মাধ্যমেই একজন মুমিন জীবনের সঠিক দিকনির্দেশনা পেতে পারে।

