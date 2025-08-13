তিন দিনব্যাপী হজ ও ওমরাহ মেলা শুরু হচ্ছে বৃহস্পতিবার

রাজধানী বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে শুরু হচ্ছে তিন দিনব্যাপী হজ ও ওমরাহ মেলা। আগামীকাল বৃহস্পতিবার সকালে এই মেলার উদ্বোধন করবেন ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন। ধর্ম মন্ত্রণালয় ও হজ এজেন্সি সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।
হজ এজেন্সি অব বাংলাদেশ-হাবের মহাসচিব ফরিদ আহমেদ মজুমদার বলেন, বৃহস্পতিবার সকালে হজ ও ওমরাহ মেলা উদ্বোধন হবে। এই মেলা আগামী শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত চলবে। মেলায় হজ এজেন্সি, তিন-চারটি উড়োজাহাজ কোম্পানি, ছয়-সাতটি ব্যাংক ও আইটি প্রতিষ্ঠান অংশ নিচ্ছে। মেলায় সব মিলে ১৫৪টি স্টল থাকবে। হজ ও ওমরাহ পালনে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে এই মেলার আয়োজন করা হয়েছে।
ফরিদ আহমেদ মজুমদার আরও বলেন, দালালমুক্ত হয়ে একজন হজ বা ওমরাহ যাত্রী সরাসরি এজেন্সির সঙ্গে যেকোনো চুক্তি করার সুযোগ পাচ্ছেন। মেলা উপলক্ষে বিভিন্ন এজেন্সি গ্রাহকদের ৫ থেকে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থ ছাড় থাকবে বলে জানান তিনি।