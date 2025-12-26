হোম > ইসলাম

মুসলিম নারীর সৌন্দর্যচর্চায় হালাল নেলপলিশ

আরওয়া তাসনিম

অনেক নারীর কাছেই নেলপলিশ সৌন্দর্যের অন্যতম অনুষঙ্গ। মুসলিম নারীরাও এর ব্যতিক্রম নন। তবে ধর্মীয় কারণে মুসলিম নারীদের জন্য সব সময় সাধারণ নেলপলিশ ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। কারণ, সাধারণ নেলপলিশের প্রলেপ নখের ওপর একটি অভেদ্য স্তর তৈরি করে, যা অজুর সময় পানি নখ পর্যন্ত পৌঁছাতে বাধা দেয়।

এর সমাধান হিসেবে অনেক নারী নামাজ আদায়ের আগে নেলপলিশ তুলে ফেলেন অথবা পিরিয়ড চলাকালীন সময়টুকুতে নেলপলিশ ব্যবহার করেন। তবে এই সমস্যার আধুনিক সমাধান হিসেবে বিউটি ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে এসেছে হালাল নেলপলিশ। এই নেলপলিশগুলো ব্রিদেবল বা শ্বাসযোগ্য অর্থাৎ এর বিশেষ ফর্মুলা নখের ওপর দিয়ে অক্সিজেন ও পানি চলাচলে সাহায্য করে। ফলে অজু ও নামাজের ব্যাঘাত না ঘটিয়েই এটি প্রতিদিন ব্যবহার করা সম্ভব।

অরেলি

‘মুসলিম গার্লস’-এর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে অরেলি বাজারে এনেছে হালাল পেইন্ট নামক একটি সিরিজ, যা বিশেষভাবে মুসলিম নারীদের জন্য তৈরি। এটি একটি ‘অল-ইন-ওয়ান’ ফর্মুলা, যা নখকে দীর্ঘস্থায়ী, মজবুত এবং স্বাস্থ্যকর করে তোলে। হালাল হওয়ার পাশাপাশি এতে আছে আরগান অয়েল, প্রো-ভিটামিন বি-৫ এবং ভিটামিন-সি, যা নখকে মসৃণ ও উজ্জ্বল রাখে।

ওলিসি

ওলিসি হলো একটি ওয়াটারবেসড নেলপলিশ, যা খুব সহজেই হাত দিয়ে টেনে তুলে ফেলা যায়। ফলে এটি তোলার জন্য আলাদা কোনো রিমুভারের প্রয়োজন হয় না। এটি ৬০ সেকেন্ডের মধ্যেই শুকিয়ে যায় এবং এতে কোনো কৃত্রিম আলোর প্রয়োজন হয় না। বেস ও টপ কোট হিসেবে ব্যবহারের জন্য এর প্রতিটি সেটে একটি স্বচ্ছ বোতল থাকে এবং একটি রঙিন বোতল থাকে।

টিউজডে ইন লাভ

কানাডিয়ান এই কোম্পানিটি বিশেষভাবে পানি চলাচলে সক্ষম নেলপলিশ এবং হালাল কসমেটিকস তৈরির জন্য বিখ্যাত। এটি ‘আইএসএনএ কানাডা’ দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত। এতে মাইক্রো-পোর প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে, যা অন্য যেকোনো হালাল নেলপলিশের চেয়ে দ্রুত পানি শোষণ করতে পারে। এতে কোনো প্রাণিজ উপাদান বা নিষিদ্ধ অ্যালকোহল নেই।

ভিভরে

ভিভরে কসমেটিকসের সমস্ত নেলপলিশ ফ্রান্সের ‘এসজিএস’ ল্যাব দ্বারা সার্টিফায়েড। এটি ভেগান এবং প্যারাবেনমুক্ত। এটি নখের ওপর দিয়ে বাতাস ও অক্সিজেন চলাচলে কোনো বাধা দেয় না, তাই নামাজের সময় এটি ব্যবহারে কোনো সংশয় থাকে না।

কার্মা

কার্মা অরগানিক নেলপলিশগুলো এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে, যাতে পানি ও অক্সিজেনের অণুগুলো নখ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। পরিবেশের সুরক্ষায় তারা প্লাস্টিকের বদলে কাচের বোতল এবং সয়াবিন কালি ব্যবহার করে। এটি গর্ভবতী নারী এবং শিশুদের জন্যও সম্পূর্ণ নিরাপদ।

৭৮৬ কসমেটিকস

এই ব্র্যান্ডটি ‘কেআইসি’ থেকে হালাল সার্টিফিকেট প্রাপ্ত। এটি ১১টি ক্ষতিকারক রাসায়নিক এবং প্রাণিজ উপাদান থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এর শেডগুলোর নাম বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম শহরের নামানুসারে রাখা হয়েছে (যেমন: জয়পুর, দুবাই ইত্যাদি)। এটি নখকে হাইড্রেটেড এবং স্বাস্থ্যকর রাখতে সাহায্য করে।

ল্যাভেন্ডার

২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এই কোম্পানিটি ঘরে বসেই সেলুন-কোয়ালিটি জেল ফিনিশ দেওয়ার জন্য বিখ্যাত। তাদের জেলের উপাদানে বিষাক্ত রেজিন, ফর্মালডিহাইড বা টলুইন নেই। এটি নখের ওপর ২১ দিন পর্যন্ত স্থায়ী ও উজ্জ্বল থাকে এবং নখের কোনো ক্ষতি করে না।

সূত্র: দ্য ইসলামিক ইনফরমেশন

