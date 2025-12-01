হোম > ইসলাম

সুসন্তান লাভে কোরআনে বর্ণিত দোয়া

শাব্বির আহমদ

পবিত্র কোরআন। ছবি: সংগৃহীত

সন্তান প্রতিটি মা-বাবার জীবনের পরম আশীর্বাদ। তবে শুধু সন্তান পেলেই দায়িত্ব শেষ হয় না, বরং সন্তান যেন হয় আদর্শ, চরিত্রবান ও আল্লাহভীরু; সেটাই প্রকৃত সফলতা। সন্তান ধর্মপরায়ণ হলে পরিবারে আসে শান্তি আর সন্তান অবাধ্য হলে মাটি হয়ে যায় মা-বাবার স্বপ্ন। তাই ইসলাম শুরু থেকেই আদর্শ সন্তান লাভের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়ার শিক্ষা দেয়। এমনকি আল্লাহর প্রিয় নবীরাও আদর্শ সন্তান পেতে তাঁর কাছে দোয়া করেছেন, কোরআনে সেসব দোয়ার সুন্দর নমুনাও রয়েছে।

আল্লাহর নবী হজরত ইবরাহিম (আ.) আল্লাহর কাছে আদর্শ সন্তান লাভের জন্য দোয়া করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর দোয়া কবুলও করেছিলেন। তিনি দোয়া করেছিলেন এভাবে—‘রাব্বি হাবলি মিনাস সলিহিন।’ অর্থ: ‘হে আমার রব, আমাকে এক সুপুত্র দান করুন।’ (সুরা সাফফাত: ১০০)

হজরত জাকারিয়া (আ.) ছিলেন নিঃসন্তান। কিন্তু তাঁর মনে সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রবল। তিনি আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন, ‘রাব্বি হাবলি মিল্লাদুনকা জুররিইয়াতান তাইয়িবাহ, ইন্নাকা সামিউদ দুআ।’ অর্থ: ‘হে রব, আপনার পক্ষ থেকে আমাকে পবিত্র সন্তান দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি দোয়া কবুলকারী।’ (সুরা আলে ইমরান: ৩৮)

একজন মুমিন বান্দা হিসেবে আমাদেরও পরম চাওয়া চরিত্রবান ও আল্লাহভীরু সন্তান। এর জন্য আল্লাহর কাছে কীভাবে দোয়া করতে হবে, তা বর্ণিত হয়েছে পবিত্র কোরআনে। দোয়াটি হলো, ‘রাব্বানা হাবলানা মিন্ আজওয়াজিনা ওয়া জুররিইয়াতিনা কুররাতা আইয়ুন, ওয়া জাআল্না লিল মুত্তাকিনা ইমামা।’ অর্থ: ‘হে আমাদের রব, আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য চোখের শীতলতা দান করুন এবং আমাদের আল্লাহভীরুদের জন্য আদর্শ বানান।’ (সুরা ফুরকান: ৭৪)

আদর্শ সন্তান পাওয়া যেমন আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত, তেমনি তা একটি পরিবার, সমাজ ও জাতির জন্য আখিরাতমুখী সঞ্চয়ও। তাই সন্তান জন্মের আগে, পরে ও প্রতিদিনই নেক সন্তান লাভ এবং তাদের হিদায়াতের জন্য দোয়া করা একজন মুমিন পিতা-মাতার দায়িত্ব।

সম্পর্কিত

আজকের নামাজের সময়সূচি: ০১ ডিসেম্বর ২০২৫

টঙ্গীতে জোড় ইজতেমায় ১৯ দেশের মেহমান, ৫ মুসল্লির মৃত্যু

আল্লামা আব্দুল কুদ্দুস কাসেমী (রহ.): এক আলোকিত নক্ষত্রের বিদায়

সুন্দর কথা—মুমিনের এক অপূর্ব সদকা

উপকারের সওয়াব নষ্ট হয় যে কাজে

আজকের নামাজের সময়সূচি: ৩০ নভেম্বর ২০২৫

হালাল রোজগার: দুনিয়া-আখিরাতের সাফল্যের নিশ্চয়তা

আজকের নামাজের সময়সূচি: ২৯ নভেম্বর ২০২৫

টঙ্গীতে শুরু হয়েছে তাবলিগ জামাতের জোড় ইজতেমা

আল্লাহর প্রতি ইমান ও মুমিনের মৃত্যুর প্রস্তুতি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা