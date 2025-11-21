মার্কেটে নামাজের স্থানে কি জুমা আদায় করা যাবে?

আপনার জিজ্ঞাসা
প্রশ্ন: ঢাকার স্বনামধন্য একটি মার্কেটে আমার দোকান রয়েছে। আমাদের মার্কেটে নামাজের জন্য নির্ধারিত জায়গাও রয়েছে, যেখানে ওয়াক্তিয়া নামাজ আদায় করা হয়। আমরা চাইছি সেখানে জুমার নামাজের আয়োজন করতে। এখানে জুমার নামাজ আদায় করলে কি শুদ্ধ হবে? এ বিষয়ে ইসলামের বিধান জানতে চাই।
মো. সিদ্দীকুর রহমান, বংশাল, ঢাকা
উত্তর: অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও যুগোপযোগী প্রশ্নের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। জুমাবার মুমিনের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ দিন। একজন মুমিন সপ্তাহজুড়ে জুমার দিনের অপেক্ষায় থাকে। এই দিনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদত হলো জুমার নামাজ, যা মুসলমানদের এক বিশেষ জমায়েত বা মিলনক্ষেত্র। বরকতময় এই দিনে মসজিদে গিয়ে বড় জামাতের সঙ্গে জুমার নামাজ আদায় করার প্রতি ইসলাম উৎসাহিত করে। তাই মার্কেটের পাশে কোনো মসজিদে গিয়েই জুমার নামাজ আদায় করা উত্তম হবে।
তবে মসজিদ ছাড়াও জুমার নামাজ আদায় করা বৈধ। আপনাদের মার্কেটে যেহেতু ইতিমধ্যেই নামাজের জন্য নির্ধারিত জায়গা আছে, সেখানে ইচ্ছে করলে আপনারা জুমার নামাজের আয়োজন করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে জুমার আজানের পরপরই জুমার নামাজে চলে যাওয়ার বিষয়ে যত্নশীল হতে হবে। নিজেদের মার্কেটে জুমার আয়োজন হচ্ছে, তাই পরে গেলেই হবে—এমন অবহেলা যেন না আসে। পবিত্র কোরআনে জুমার আজানের পর বেচাকেনা বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—‘হে মুমিনগণ, জুমার দিনে যখন নামাজের আজান দেওয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে দ্রুত ছুটে যাও এবং বেচাকেনা বন্ধ করো। এটা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা উপলব্ধি করো।’ (সুরা জুমুআ: ৯)
জামে মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও জুমার নামাজ বিশুদ্ধভাবে আদায় নিশ্চিত করতে হলে পাঁচটি শর্ত পূরণ করা আবশ্যক:
১. নির্দিষ্ট জনবসতি (শহর বা উপশহর): জুমার নামাজ এমন স্থানে আদায় করতে হবে, যা শহর, বড় গ্রাম বা উপশহর হিসেবে গণ্য হয়। জনমানবশূন্য এলাকা বা প্রত্যন্ত গ্রামে জুমার নামাজ শুদ্ধ হবে না।
২. জামাতের সঙ্গে আদায়: জুমার নামাজ একা আদায় করা যায় না। এটি অবশ্যই জামাতের সঙ্গে আদায় করতে হয়।
৩. খুতবার আয়োজন: জুমার নামাজের আগে খুতবা দেওয়া অপরিহার্য। খুতবা ছাড়া জুমার নামাজ কোনোভাবেই শুদ্ধ হবে না।
৪. জোহরের সময়ের মধ্যে আদায়: জুমার নামাজ জোহরের নির্ধারিত ওয়াক্তের ভেতরে আদায় করতে হবে। সময়ের বাইরে আদায় করলে তা জুমার নামাজ বলে গণ্য হবে না।
৫. সবার জন্য উন্মুক্ত: মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও জুমার নামাজের আয়োজন করলে, সেই জুমায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সকলের জন্য উন্মুক্ত ও মুক্ত অনুমতি থাকতে হবে। যদি তা শুধু নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা ব্যক্তিদের জন্য সীমাবদ্ধ থাকে (যেমন: প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত), তবে জুমার নামাজ শুদ্ধ হবে না।
আলোচিত এই পাঁচটি শর্ত পূরণ করা গেলে যেকোনো স্থানেই জুমার নামাজের আয়োজন করা যাবে।
উত্তর দিয়েছেন: মুফতি শাব্বির আহমদ, ইসলামবিষয়ক গবেষক