জীবনের সৌন্দর্য পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতায়

ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ 

ইবাদতে মগ্ন কয়েকজন তরুণ। ছবি: সংগৃহীত

ইসলামের দৃষ্টিতে পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। ইসলাম শুধু ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার ওপর জোর দেয় না, বরং সামাজিক, পরিবেশগত ও আধ্যাত্মিক পরিচ্ছন্নতাকেও সমান গুরুত্ব দেয়।

ইসলামে পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব অপরিসীম। মহানবী মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন, ‘পবিত্রতা ইমানের অঙ্গ।’ এটি স্পষ্ট করে যে পরিচ্ছন্নতা মুসলমানদের জীবনের একটি অপরিহার্য অংশ। দৈনন্দিন জীবনে অজু, গোসল, মিসওয়াক ইত্যাদির মাধ্যমে শরীর পরিচ্ছন্ন রাখা এবং রাস্তা, নালা ও জনসমাগমস্থল পরিষ্কার রাখা ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘ইমানের শাখা অনেকগুলো। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস অপসারণ করাও ইমানের একটি শাখা।’ (সহিহ্ মুসলিম)। এটি প্রমাণ করে যে রাস্তা ও জনসমাগমস্থল পরিচ্ছন্ন রাখা কেবল সামাজিক দায়িত্ব নয় বরং এটি ইমানের প্রকাশ। ইসলাম মানুষকে জীবন ও প্রকৃতির প্রতি যত্নশীল হতে শেখায়। পরিচ্ছন্নতার মাধ্যমে মানুষ শুধু নিজের নয়, অন্যের জীবনও সুস্থ ও নিরাপদ রাখে।

কোরআনে আল্লাহ বলেন, ‘আল্লাহ অবশ্যই তওবাকারী ও পরিচ্ছন্নতাপ্রিয়দের ভালোবাসেন।’ (সুরা বাকারা: ২২২) এটি ব্যক্তিগত ও সামাজিক পরিচ্ছন্নতার গুরুত্বের প্রতি নির্দেশ।

পরিচ্ছন্নতা ইসলামে শুধু স্বাস্থ্য বা সৌন্দর্যের জন্য নয়, বরং এটি মানুষের নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্বেরও অংশ।

