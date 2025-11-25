হোম > ইসলাম

২০ বছরের প্রচেষ্টায় হাফেজ হলেন ৭০ বছরের নারী

ইসলাম ডেস্ক 

প্রতীকী ছবি

সংকল্প আর দৃঢ়তার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন সৌদি আরবের সত্তরোর্ধ্ব বৃদ্ধা হামদাহ বিনতে আহমাদ সাআদ আল-গামদি। দীর্ঘ দুই দশক ধরে নিরলস পরিশ্রমের পর ৭০ বছর বয়সে তিনি পবিত্র কোরআনের সম্পূর্ণ ৩০ পারা মুখস্থ করার বিরল সম্মান অর্জন করেছেন।

মায়ের কাছে পড়ে ৯ মাসে কোরআনের হাফেজ ৭ বছরের শিশু

স্থানীয় সংবাদমাধ্যম সাবক জানায়, সৌদি আরবের কোরআন শিক্ষা সংস্থা তারতিলের আল-বাহা শাখার নিয়মিত শিক্ষার্থী হামদাহ আল-গামদি। তিনি হিফজুল কোরআনের সবক শুরু করেছিলেন বেশ কয়েকজন দক্ষ শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে।

শিক্ষিকারা জানান, শারীরিক দুর্বলতা ও বার্ধক্য সত্ত্বেও এই কোরআনের হাফেজা ছিলেন অধ্যবসায়ের এক মূর্ত প্রতীক। তিনি নিয়মিত ক্লাসে আসতেন এবং তাঁর মধ্যে কোরআন মুখস্থ করার এক অসাধারণ স্পৃহা ছিল।

তাঁরা আরও বলেন, ‘শারীরিক প্রতিকূলতাকে জয় করে তিনি যে আগ্রহ ও উদ্দীপনা নিয়ে উপস্থিত হতেন, তা আমাদের জন্য এক গভীর অনুপ্রেরণা। এটি প্রমাণ করে, দৃঢ় সংকল্প থাকলে বয়স কোনো বাধা নয়।’

এই উপলক্ষে হামদাহ আল-গামদির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান একটি অনাড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সেখানে তাঁর নিকটাত্মীয়, শিক্ষক ও অনন্য শিক্ষার্থী তাঁকে অভিনন্দন জানান। এক আবেগঘন মুহূর্তে সবাই দোয়া করেন, আল্লাহ যেন তাঁর এই প্রচেষ্টাকে দুনিয়া ও আখিরাতের আলো এবং মুক্তির কারণ করে দেন।

মাত্র ১৩ মাসে কোরআনের হাফেজ ১০ বছরের মাকসুদ

অনুষ্ঠানে তারতিলের পরিচালনা পর্ষদের প্রধান অধ্যাপক আলী আস-সুরু এই অর্জনের জন্য হামদাহ আল-গামদি এবং তাঁর পরিবারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

অধ্যাপক আলী আস-সুরু বলেন, এই অসামান্য প্রচেষ্টার প্রতি যথাযথ সম্মান জানাতে শিগগির বড় আকারে একটি আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনার মাধ্যমে এই হাফেজাকে সম্মানিত করা হবে, যেন আগামী প্রজন্মও এর মাধ্যমে কোরআন হিফজের প্রতি উৎসাহিত হয়।

