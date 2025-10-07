হোম > ইসলাম

আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখতার ভয়াবহ পরিণতি

মুফতি আইয়ুব নাদীম 

মানুষকে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য। আর জিকির বা আল্লাহর স্মরণ মুমিনজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। ইসলামে জিকিরের গুরুত্ব অপরিসীম। জিকিরের নানা ফজিলত ও উপকারিতার কথা কোরআন-হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। জিকিরের মাধ্যমে মানুষের হৃদয় পরিশুদ্ধ হয়, হৃদয়ে প্রশান্তি লাভ হয়, আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জন হয়। কিন্তু কেউ যদি যাপিত জীবনে জিকিরে অলসতা করে বা ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে চলে, তাহলে কোরআন ও হাদিসে কঠোর সতর্কতা ও তার কিছু পরিণতি বা শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে।

এক. শয়তান চড়াও হয়: যে ব্যক্তি আল্লাহর জিকিরে অলসতা করে, শয়তান তার ওপর চড়াও হয়ে যায় এবং তাকে পুণ্যের কাজে আসতে না দিয়ে সর্বদা পাপকর্মে মগ্ন রাখে। পবিত্র কোরআনে এসেছে, ‘যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর জিকির থেকে অন্ধ হয়ে যাবে, তার জন্য নিয়োজিত করি এক শয়তান, যে তার সঙ্গী হয়ে যায়।’ (সুরা জুখরুফ: ৩৬)

দুই. জীবন সংকটময় হয়: পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আর যে আমার জিকির থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে বড় সংকটময়। আর কিয়ামতের দিন আমি তাকে অন্ধ করে উঠাব।’ (সুরা তোহা: ১২৪)

তিন. ক্রমবর্ধমান শাস্তিতে পড়ে যায়: পবিত্র কোরআন এসেছে, ‘আর কেউ তার প্রতিপালকের জিকির থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে আল্লাহ তাকে ক্রমবর্ধমান শাস্তিতে গেঁথে দেবেন।’ (সুরা জিন: ১৭)

চার. বিভ্রান্তিতে পড়ে যায়: পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘সুতরাং ধ্বংস সেই কঠোরপ্রাণদের জন্য, যারা আল্লাহর জিকির থেকে বিমুখ। তারা সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে নিপতিত।’ (সুরা জুমার: ২২)

পাঁচ. দিল মরে যায়: আবু মুসা আল আশআরি (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার রবের (আল্লাহর) জিকির করে, আর যে করে না, তাদের উপমা হলো জীবিত ও মৃত ব্যক্তির মতো।’ (সহিহ বুখারি: ৬৪০৭)

লেখক: মুহাদ্দিস, জামিয়া কাশেফুল উলূম মাদ্রাসা, মধুপুর, টাঙ্গাইল

