ময়মনসিংহে শুরু হলো ইসলামি বইমেলা

ময়মনসিংহে চলছে ইসলামি বইমেলা। ছবি: সংগৃহীত

প্রতিবছরের মতো এবারও ময়মনসিংহে শুরু হয়েছে ইসলামি বইমেলা। নগরীর টাউন হল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এই মেলা চলবে ২২ নভেম্বর পর্যন্ত।

বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) শুরু হওয়া মেলাটির আয়োজন করেছে ‘সীরাতকেন্দ্র’। কয়েক বছর ধরে সীরাতকেন্দ্রের এই আয়োজন এই এলাকায় বেশ সাড়া ফেলেছে। শুধু বই নয়, মেলার কল্যাণে প্রসারিত হচ্ছে ইসলামি সংস্কৃতিও। সেই সঙ্গে মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে যাচ্ছে নৈতিক, মানবিক ও আদর্শ মানুষ হওয়ার উপাদান—সর্বোপরি ইসলামি জ্ঞান।

প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে শুরু হয়ে রাত ৯টা পর্যন্ত চলবে মেলা। মেলার বিভিন্ন পর্বে উপস্থিত থাকবেন দেশের শীর্ষ আলেম, লেখক ও গবেষকেরা।

ইত্তেফাকুল উলামা বৃহত্তর মোমেনশাহীর পৃষ্ঠপোষকতায় এবারের মেলার সার্বিক সহযোগিতায় থাকছে ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসন। দেশের ৬০টির অধিক অভিজাত প্রকাশনীর অংশগ্রহণের পাশাপাশি মিসর, বৈরুত ও পাকিস্তানের স্বনামধন্য কয়েকটি প্রকাশনীর আরবি এবং উর্দু বইও পাওয়া যাবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পাঠাগার ও ব্যক্তিগত সংগ্রহের জন্য বইমেলায় পাওয়া যাবে বইয়ের বিশাল সমাহার।

জানা যায়, নানা আয়োজনে সমৃদ্ধ এই মেলায় নারীদের জন্য থাকছে পৃথক একটি পর্ব। নারীরা যেন নির্বিঘ্নে বইমেলায় আসতে পারেন এবং নিজেদের পছন্দের বই স্বাচ্ছন্দ্যে ক্রয় করতে পারেন, সে জন্য রাখা হয়েছে ‘নারীপ্রহর’। সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত সময় শুধু নারীদের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। এ ছাড়া বাকি সময়টা সাধারণভাবে সব শ্রেণির পাঠক মেলায় আসতে পারবেন।

