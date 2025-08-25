হোম > ইসলাম

আল্লাহর ওপর বিশুদ্ধ ইমান—বান্দার প্রধান কর্তব্য

ইসলাম ডেস্ক 

মসজিদ। ছবি: সংগৃহীত

‘হক’ শব্দের অর্থ অধিকার, অংশ ও প্রাপ্য। হক দুই প্রকার। ১. হাক্কুল্লাহ বা আল্লাহর হক ২. হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার হক।

হাক্কুল্লাহ বা আল্লাহর হক হলো যা মহান আল্লাহ তাঁর বান্দার কাছে প্রাপ্য। বান্দার প্রতি আল্লাহ তাআলার সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে বড় হক হচ্ছে ইমান আনা এবং আকিদা পরিশুদ্ধ করা।

প্রথমে আকিদা বিশুদ্ধ করতে হয়, এরপর বিশুদ্ধ আকিদার ওপর ইমান আনতে হয়। আকিদার বিশুদ্ধতা ছাড়া ইমানের কোনো সুযোগ ও বাস্তবতা ইসলামে নেই। তাই প্রথম কাজ হিসেবে আকিদার বিশুদ্ধতা নিয়ে অনেক আলোচনা ও লেখালেখি হলেও ইমানের ওপর আলোচনা ও কাজ খুবই কম হয়। তা ছাড়া ইমানের আলোচনায় সমসাময়িক বিষয়গুলো আলোকপাত করা অত্যন্ত জরুরি।

মহান আল্লাহ তাঁর হক সম্পর্কে বলেন, ‘হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখো।’ (সুরা নিসা: ১৩৬)

আরও বলেন, ‘আর তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক কোরো না।’ (সুরা নিসা: ৩৬)

হজরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করিম (সা.) বলেছেন, ‘যতক্ষণ মানুষ এ সাক্ষ্য না দেবে—আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আদিষ্ট হয়েছি। কাজেই যে ব্যক্তি স্বীকার করে নেবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, সে আমার থেকে তার জীবন ও সম্পদকে নিরাপদ করে নিল। তবে শরিয়তসম্মত কোনো কারণ ঘটলে তা ভিন্ন কথা। আর তার (কৃতকর্মের) হিসাব-নিকাশ আল্লাহর কাছে।’ (সহিহ্ বুখারি ও সহিহ্ মুসলিম)

হজরত মুআজ (রা.) বলেন, ‘উফাইর নামক একটি গাধার পিঠে আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পেছনে আরোহী ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, ‘হে মুআজ, তুমি কি জানো বান্দার ওপর আল্লাহর হক কী এবং আল্লাহর ওপর বান্দার হক কী?’ আমি বললাম, ‘আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ভালো জানেন।’

তখন তিনি বলেন, ‘নিশ্চয়ই বান্দার ওপর আল্লাহর হক হলো বান্দা তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করবে না। আর আল্লাহর ওপর বান্দার হক হলো তাঁর ইবাদতে কাউকে শরিক না করলে আল্লাহ তাকে শাস্তি দেবেন না। (সহিহ্ বুখারি: ২৮৫৬)

নবীজির চোখে যারা শ্রেষ্ঠ মানুষ

উক্ত আয়াত ও হাদিস থেকে বান্দার প্রতি আল্লাহ তাআলার কয়েকটি হক প্রমাণিত হলো। তার মধ্যে সর্বপ্রধান হক হলো, আল্লাহ তাআলার প্রতি বান্দার ইমান আনা।

সুতরাং বান্দার প্রতি মহান আল্লাহর প্রধান হক হলো বান্দা একমাত্র তাঁর তার প্রতি ইমান আনবে এবং তারই ইবাদত করবে।

লেখক: মুফতি ইবরাহীম আল খলীল, শিক্ষক ও ইসলামবিষয়ক গবেষক

সম্পর্কিত

সাইয়িদুল ইসতিগফার কী, কীভাবে পাঠ করতে হয়

মায়ের দুধ আল্লাহর নেয়ামত

আদর্শ জীবনসঙ্গী নির্বাচন করবেন যেভাবে

নবীজির চোখে যারা শ্রেষ্ঠ মানুষ

কোরআন তিলাওয়াতে যে সুফল পাওয়া যায়

জুমার দিন: আত্মশুদ্ধি ও সম্মিলিত চেতনার অনন্য প্রতীক

পরিবেশ সুরক্ষায় সচেতনতা ইবাদতের অংশ

দুর্নীতি প্রতিরোধে ইসলামের নির্দেশনা

আধ্যাত্মিকতার মিশেলে গড়া ইবনুল আরাবি মসজিদ

অ্যালকোহলযুক্ত পারফিউম ব্যবহার করা যাবে কি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা