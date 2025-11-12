ঋণের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে যে দোয়া পড়বেন

☰
হোম
>
ইসলাম
ঋণের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে যে দোয়া পড়বেন
ইসলাম ডেস্ক
প্রকাশ: ১২ নভেম্বর ২০২৫, ০৭: ৪১
সম্পর্কিত
আজকের নামাজের সময়সূচি: ১২ নভেম্বর ২০২৫
প্রথম কাতারে নামাজ আদায়ের যে ফজিলত
পরিশ্রমে আছে বরকত, অলসতায় লজ্জা
আজকের নামাজের সময়সূচি: ১১ নভেম্বর ২০২৫
যেসব রোগ থাকলে হজের অনুমতি দেবে না সৌদি সরকার
সাহাবিদের মর্যাদা ও আমাদের জীবনচর্চা
কোরআনের আলোকে মুমিনের ১০ গুণাবলি
সোমবার যে কারণে রোজা রাখতেন নবীজি (সা.)
আজকের নামাজের সময়সূচি: ১০ নভেম্বর ২০২৫
সালাম: সমাজে শান্তি ফিরিয়ে আনার সহজ উপায়
স্বত্ব: ©️
আজকের পত্রিকা
হোম
ইপেপার
জাতীয়
রাজনীতি
অপরাধ
ফ্যাক্টচেক
খেলা
ওয়েব স্টোরি
বিনোদন
বিশ্ব
অর্থনীতি
স্বাস্থ্য
শিক্ষা
প্রযুক্তি
সারা দেশ
জীবনধারা
মতামত
বিশ্লেষণ
ছবি
ভিডিও
শিল্প-সাহিত্য
ছাপা সংস্করণ
চাকরি
বিশেষ সংখ্যা
পরিবেশ
বিজ্ঞান
সাক্ষাৎকার
নারী
ল–র–ব–য–হ
পথের কথা
ইসলাম
আড্ডা
গোলটেবিল
ম্যাগাজিন
পাঠকবন্ধু