এপ্রিলে বেইজিং যাচ্ছেন ট্রাম্প, এরপর ওয়াশিংটন যাবেন সি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং। ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, আগামী বছরের এপ্রিলে বেইজিং সফরের জন্য চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন তিনি। পাশাপাশি চীনা প্রেসিডেন্টও সেই বছরের শেষের দিকে যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় সফরে যাবেন।

দুই নেতার মধ্যে টেলিফোনে আলাপের পর এই ঘোষণা দেন ট্রাম্প।

সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়া এক পোস্টে এই ঘোষণা দিয়ে ট্রাম্প দাবি করেন, যুক্তরাষ্ট্র-চীনের সম্পর্ক ‘বেশ মজবুত’।

এশিয়া-প্যাসিফিক ইকোনমিক কো-অপারেশনের (অ্যাপেক) শীর্ষ সম্মেলনের আগে গত ৩০ অক্টোবর দক্ষিণ কোরিয়ার বুসান শহরে দুই নেতার সরাসরি বৈঠকের পর তাঁদের মধ্যে ফোনালাপ হয় বলে জানিয়েছে দ্য কোরিয়া হেরাল্ড।

এই ফোনালাপকে ‘খুবই ভালো’ উল্লেখ করে ট্রাম্প জানান, তিনি ও সি ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ, ফেন্টানিল সংকট, সয়াবিনসহ কৃষিপণ্য নিয়ে আলোচনা করেছেন।

ট্রাম্পের দাবি, দুই পক্ষই মার্কিন কৃষকদের জন্য ‘গুরুত্বপূর্ণ’ এক চুক্তিতে পৌঁছেছে।

তিনি ট্রুথ সোশ্যালে লেখেন, ‘এই ফোনালাপ তিন সপ্তাহ আগে দক্ষিণ কোরিয়ায় আমাদের অত্যন্ত সফল বৈঠকের ফলোআপ ছিল। তার পর থেকে আমাদের চুক্তিগুলোকে সময়োপযোগী এবং নির্ভুল রাখার ক্ষেত্রে উভয় পক্ষেই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। এবার আমরা বৃহত্তর লক্ষ্যের দিকে নজর দিতে পারি।’

‘এই উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট সি আগামী বছরের এপ্রিলে আমাকে বেইজিং সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, যা আমি গ্রহণ করেছি। আমিও তাঁকে পাল্টা আমন্ত্রণ জানিয়েছি। তিনি ওই বছরের শেষের দিকে যুক্তরাষ্ট্রে আমার আতিথেয়তায় রাষ্ট্রীয় সফরে আসবেন,’ যোগ করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

