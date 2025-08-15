হোম > বিশ্ব > যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

আমরা আমেরিকার ওপর ভরসা করছি: জেলেনস্কি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। ছবি: এএফপি

আলাস্কায় আজ শুক্রবারের বহুল আলোচিত শীর্ষ বৈঠকের আগে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেছেন, ‘আমরা আমেরিকার ওপর ভরসা করছি।’

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক বিবৃতিতে জেলেনস্কি ট্রাম্পের মন্তব্যের সঙ্গে সুর মিলিয়ে জানান, আজকের বৈঠক নিঃসন্দেহে উচ্চঝুঁকির এবং এটি ন্যায়সংগত শান্তির পথে একটি বাস্তব পথ খুলে দেবে বলে তাঁর আশা। তিনি আরও বলেন, এ বৈঠক ইউক্রেন, যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের আদর্শিক ভিত্তি স্থাপন করবে।

পূর্ব ইউক্রেনে রাশিয়ার অগ্রযাত্রা ঠেকাতে ইউক্রেন অতিরিক্ত সেনা পাঠাচ্ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। এর মধ্যে দোনেৎস্ক ও জাপোরিঝঝিয়া অঞ্চল রয়েছে—যা আজকের আলোচনায় মূল ইস্যু হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

বিবৃতির শেষে জেলেনস্কি যুদ্ধের অবসান ও রাশিয়ার ‘প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ’ নেওয়ার আহ্বান জানান।

