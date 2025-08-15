হোম > বিশ্ব > যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

ইউক্রেনের হয়ে মধ্যস্থতা নয়, পুতিনকে আলোচনার টেবিলে আনাই লক্ষ্য: ট্রাম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

আলাস্কার উদ্দেশ্যে রওনা এয়ার ফোর্স ওয়ানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। ছবি: সংগৃহীত
সম্পর্কিত

মাত্র ৪০ হাজার শরণার্থী নেবে যুক্তরাষ্ট্র, ৩০ হাজারই শ্বেতাঙ্গ দক্ষিণ আফ্রিকান!

প্লাস্টিক দূষণ বন্ধে খসড়া চুক্তি প্রত্যাখ্যান করল জাতিসংঘের ১০০টি দেশ

স্যান্ডউইচ ছুড়ে মারায় ‘গুরুতর হামলার অপরাধে’ গ্রেপ্তার সরকারি আইনজীবী

হাইতির নিরাপত্তা ও কর আদায়ের দায়িত্বে মার্কিন নিরাপত্তা ঠিকাদারি সংস্থা

ইউক্রেনের ‘জমি ভাগাভাগি’র পরামর্শ ট্রাম্পের, আলাস্কায় পুতিন-জেলেনস্কি বৈঠকের ইঙ্গিত

বিয়ের আংটির জন্য খনি থেকে হিরা নিজেই খুঁজে আনলেন মার্কিন তরুণী

মেটার এআই চ্যাটবটের প্রেমে পড়ে বৃদ্ধের প্রাণ হারানোর অভিযোগ

নিজের মৃত্যুর নাটক সাজিয়েও হলো না শেষরক্ষা, ধর্ষণ মামলায় দোষী সাব্যস্ত মার্কিনি

ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে পুতিনকে খনিজের লোভ ও শাস্তির ভয় ট্রাম্পের

বাইডেনের ছেলের বিরুদ্ধে ১০০ কোটি ডলারের মামলার হুমকি ট্রাম্পের স্ত্রীর
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা