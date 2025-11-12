৪৩ দিন পর যুক্তরাষ্ট্রে শাটডাউন অবসানের উদ্যোগ

মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদ বা হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস ৪৩ দিন চলা শাটডাউনের অবসান ঘটাতে একটি অন্তর্বর্তীকালীন অর্থায়ন বিলের ওপর ভোটাভুটির আয়োজন করতে যাচ্ছে। এই বিল পাস হলে খাদ্যসহায়তা পুনরায় চালু হবে, কয়েক লাখ সরকারি কর্মচারী বকেয়া বেতন পাবেন এবং আংশিকভাবে অচল বিমান নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা আবার সচল হবে।
বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রিপাবলিকানরা বর্তমানে ২১৯-২১৩ আসনে প্রতিনিধি পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ধরে রেখেছে। তবে বিলটিতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সমর্থন থাকায় ডেমোক্র্যাটদের বিরোধিতা সত্ত্বেও তাঁর দল একত্র থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে।
এর আগে গত সোমবার ৬০–৪০ ভোটে পাস হওয়া এই প্রস্তাবে প্রায় সব রিপাবলিকান সিনেটর ও আট ডেমোক্র্যাট সিনেটর সমর্থন দেন। যদিও ডেমোক্র্যাটরা সরকারি অর্থায়নের সঙ্গে বছরের শেষে মেয়াদোত্তীর্ণ হতে যাওয়া স্বাস্থ্য ভর্তুকি যুক্ত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সেটি গৃহীত হয়নি। সমঝোতা অনুযায়ী ডিসেম্বর মাসে এই ভর্তুকি নিয়ে ভোট হবে, তবে তা বহাল থাকবে কি না, তার নিশ্চয়তা নেই।
রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, নতুন চুক্তির মাধ্যমে ১ অক্টোবর মেয়াদোত্তীর্ণ ফেডারেল সংস্থাগুলোর অর্থায়ন পুনরায় চালু হবে। একই সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ফেডারেল কর্মীর সংখ্যা কমানোর পরিকল্পনা ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত স্থগিত থাকবে।
বিলটি এখন রিপাবলিকান সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্নকক্ষ হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভস বা প্রতিনিধি পরিষদে আছে। আজ বুধবার প্রতিনিধি পরিষদে এই বিল পাস করতে একটি ভোটাভুটির আয়োজন করা হয়েছে।
বিলটি পাস হলে সরকারের অর্থায়ন ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হবে। ফলে আপাতত যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল সরকার বছরে প্রায় ১ দশমিক ৮ ট্রিলিয়ন ডলার নতুন ঋণ যোগ করে ৩৮ ট্রিলিয়ন ডলারের মোট ঋণের পথে এগিয়ে যাবে।
তবে সরকারি কার্যক্রম পুনরায় চালুর পাশাপাশি প্রতিনিধি পরিষদ আরও একটি বিতর্কিত ইস্যুর মুখোমুখি হতে পারে। আর তা হলো, জেফরি এপস্টেইনের অপ্রকাশিত নথি প্রকাশের দাবিতে ভোট। স্পিকার মাইক জনসন ও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এত দিন বিষয়টি আটকে রেখেছিলেন।
অর্থাৎ সরকার চালুর সাংবিধানিক দায়িত্ব সম্পন্ন করার পর প্রতিনিধি পরিষদ আবারও ট্রাম্পের সাবেক বন্ধু এপস্টেইনের মৃত্যু ও সংশ্লিষ্ট ষড়যন্ত্র তত্ত্ব নিয়ে আলোচনায় ফিরে যেতে পারে।
এই বিলের ওপর ভোট আজ স্থানীয় সময় রাতে হওয়ার কথা। কিছু রিপাবলিকানের বিরোধিতা থাকলেও তা বিল পাসে প্রভাব ফেলবে না বলে ধারণা করা হচ্ছে। কেন্টাকির রিপাবলিকান থমাস ম্যাসি ও ইন্ডিয়ানার ভিক্টোরিয়া স্পার্টজ আগের অর্থায়ন বিলের বিরোধিতা করেছিলেন, এবারও তাঁরা আপত্তি জানাতে পারেন।
এদিকে, হাউস ফ্রিডম ককাস (কংগ্রেসের রক্ষণশীল ব্লক) প্রায়ই ব্যয়সংক্রান্ত বিল আটকে দেয়। তবে তারা এবার বিলটিতে বাধা দেবে না বলে জানিয়েছেন এর চেয়ারম্যান অ্যান্ডি হ্যারিস। তিনি বলেন, ‘আমার বিশ্বাস, আমরা সবাই এবার এই বিলের পক্ষে থাকব।’
এই ভোটের ফলেই নির্ধারিত হবে—যুক্তরাষ্ট্র সরকার আবার পূর্ণভাবে সচল হতে পারবে নাকি ইতিহাসের দীর্ঘতম অচলাবস্থা আরও দীর্ঘায়িত হবে।