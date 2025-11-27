হোম > বিশ্ব > যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

ওয়াশিংটনে ন্যাশনাল গার্ডের ওপর হামলাকারী আফগান কাজ করেছিলেন সিআইএর সঙ্গে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ন্যাশনাল গার্ডের ওপর হামলাকারী আফগান নাগরিক রহমানুল্লাহ লাকানওয়াল। ছবি: রয়টার্সের সৌজন্যে

ওয়াশিংটন ডিসিতে হোয়াইট হাউসের কাছে দুই ন্যাশনাল গার্ড সদস্যকে গুলির ঘটনায় এক আফগান নাগরিককে অভিযুক্ত করা হয়েছে। দেশজুড়ে বিভিন্ন শহরে ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক চলার সময় এমন হামলা নতুন করে উত্তেজনা তৈরি করেছে।

ডিস্ট্রিক্ট অব কলাম্বিয়ার মার্কিন অ্যাটর্নি জিনিন পিরো বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) সংবাদ সম্মেলনে জানান, গুলিবিদ্ধ দুই গার্ড সদস্য হলেন—স্পেশালিস্ট সারা বেকস্ট্রোম (২০) এবং স্টাফ সার্জেন্ট অ্যান্ড্রু উলফ (২৪)। বুধবার দুপুরের দিকে হওয়া এই হামলার পর তাদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

পিরো বলেন, সন্দেহভাজন রহমানুল্লাহ লাকানওয়াল দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসে পয়েন্ট ৩৫৭ স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন রিভলভার দিয়ে ‘অ্যামবুশ-স্টাইলে’ হামলা চালান। তাঁর বিরুদ্ধে হত্যার উদ্দেশ্যে হামলা ও সহিংস অপরাধে অস্ত্র ব্যবহারের অভিযোগ আনা হয়েছে। তবে তিনি জানান, হামলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে এখনই কিছু বলা সম্ভব নয়।

পিরো আরও বলেন, আহত দুই সৈন্য যদি প্রাণ হারান, তাহলে অভিযোগ ফার্স্ট-ডিগ্রি মার্ডার (হত্যার উদ্দেশ্যে পূর্বপরিকল্পিত হামলা) হিসেবে বিবেচিত হবে। আমরা প্রার্থনা করছি, তারা বেঁচে থাকবেন।

থ্যাঙ্কসগিভিংয়ের ঠিক আগের দিন ন্যাশনাল গার্ড সদস্যদের ওপর এ ধরনের হামলা যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে বিরল। এমন পরিস্থিতিতে অপরাধ দমনের কাজে সামরিক বাহিনীকে ব্যবহারে ট্রাম্প প্রশাসনের সিদ্ধান্ত নিয়ে আদালতে এবং নীতিগত পর্যায়ে বিতর্ক চলছে।

এদিকে, হামলার পরপরই ট্রাম্প প্রশাসন আরও ৫০০ ন্যাশনাল গার্ড সদস্য ওয়াশিংটনে পাঠানোর আদেশ দেয়।

লাকানওয়াল ২০২৪ সালে ‘অপারেশন অ্যালাইজ ওয়েলকাম’ কর্মসূচির আওতায় যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় চেয়ে আবেদন করেছিলেন। পরবর্তীকালে চলতি বছরের শুরুর দিকে সেই আবেদন মঞ্জুর হয়। লাকানওয়াল যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন অঙ্গরাজ্যের বেলিংহামে তাঁর স্ত্রী ও পাঁচ সন্তানকে নিয়ে বসবাস করছিলেন বলে জানিয়েছেন তাঁর সাবেক বাড়িওয়ালি ক্রিস্টিনা উইডম্যান।

প্রসঙ্গত, ২০২১ সালে আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের পর তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এই কর্মসূচির আওতায় প্রায় ৭৬ হাজার আফগানকে যুক্তরাষ্ট্রে আনেন।

যুক্তরাষ্ট্রে আসার আগে লাকানওয়াল কান্দাহারে সিআইএর একটি বাহিনীতে কাজ করতেন বলে জানিয়েছেন গোয়েন্দা সংস্থার পরিচালক জন র‍্যাটক্লিফ। তিনি বলেন, লাকানওয়ালের সঙ্গে তাদের কার্যক্রম আফগানিস্তান থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সেনা প্রত্যাহারের পরই শেষ হয়ে যায়। তবে লাকানওয়াল ঠিক কোন কাজ করতেন, তা তিনি উল্লেখ করেননি।

কান্দাহার তালেবানের মূল ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর (নাইন/ইলেভেন) হামলার পর যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে অভিযান শুরু করলে এই এলাকাটি ছিল তীব্র সংঘাতের কেন্দ্রে। অনুবাদ, প্রশাসনিক সহায়তা এবং সামনের সারির লড়াইসহ সব ক্ষেত্রেই সিআইএ আফগানকর্মী ব্যবহার করত।

বুধবার রাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত এক ভিডিওবার্তায় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, বাইডেনের আমলে যুক্তরাষ্ট্রে আসা সব আফগান শরণার্থীকে পুনরায় যাচাই করা প্রয়োজন। যারা আমাদের দেশকে ভালোবাসে না, তাদের আমরা চাই না।

সম্পর্কিত

ভুল করে পাঠানো মেসেজে আমেরিকায় শুরু হয়েছিল একটি জনপ্রিয় ঐতিহ্য

একজনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে স্থগিত হলো সব আফগানের অভিবাসন আবেদন

হিলারির বিরুদ্ধে ‘ভিত্তিহীন’ মামলা, ট্রাম্পকে ১০ লাখ ডলার জরিমানার নির্দেশ আদালতের

মুসলিম ব্রাদারহুডের কয়েকটি শাখাকে ‘সন্ত্রাসী সংগঠন’ তকমা দিতে যাচ্ছেন ট্রাম্প

ওয়াশিংটনে গুলিতে দুই ন্যাশনাল গার্ডস আহত, আরও ৫০০ সদস্য মোতায়েন চান ট্রাম্প

ইউক্রেন শান্তিচুক্তি চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত পুতিন-জেলেনস্কির সঙ্গে আর দেখা করবেন না ট্রাম্প

এপ্রিলে বেইজিং যাচ্ছেন ট্রাম্প, এরপর ওয়াশিংটন যাবেন সি

মেগাসিটি বেড়ে চার গুণ, ঢাকা-টোকিওকে ছাড়িয়ে গেল জাকার্তা

ট্রাম্প সমর্থক বেশির ভাগ ইনফ্লুয়েন্সারের এক্স অ্যাকাউন্ট চালানো হয় রাশিয়া–নাইজেরিয়া–ভারত থেকে

ভেনেজুয়েলার মাদুরো ও তাঁর সরকারকে ‘সন্ত্রাসী’ ঘোষণা করলেন ট্রাম্প
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা