যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাথলিক স্কুলে গুলি, বন্দুকধারীসহ নিহত ৩

হামলার ঘটনার পর স্কুলের আশপাশে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। ছবি: রয়টার্স

যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যের মিনিয়াপোলিসে একটি ক্যাথলিক স্কুলে বন্দুক হামলায় বন্দুকধারীসহ মোট তিনজন নিহত ও ২০ জন আহত হয়েছেন। মিনেসোটার গভর্নর টিম ওয়ালজ জানিয়েছেন, আজ বুধবার স্থানীয় সময় সকালে এই হামলার ঘটনা ঘটে। তিনি এই ঘটনাকে ‘ভয়ংকর’ বলে বর্ণনা করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগের একজন কর্মকর্তা রয়টার্সকে নিশ্চিত করেছেন, হামলায় বন্দুকধারীর পাশাপাশি আরও দুজন নিহত হয়েছেন এবং ২০ জন আহত হয়েছেন। স্থানীয় গণমাধ্যমের তথ্য অনুসারে, হামলার সময় শিশুরা স্কুলের সকালের প্রার্থনায় অংশ নিচ্ছিল। গভর্নর ওয়ালজ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লিখেছেন, ‘আমি আমাদের সেই সব শিশু ও শিক্ষকদের জন্য প্রার্থনা করছি, যাদের স্কুলের প্রথম সপ্তাহটি এই ভয়াবহ সহিংসতার ঘটনায় কলঙ্কিত হয়েছে।’

আন্নাংশিয়েশন ক্যাথলিক স্কুল নামের এই বেসরকারি প্রাথমিক স্কুলটিতে প্রায় ৩৯৫ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। স্কুলটি আন্নাংশিয়েশন ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে সংযুক্ত এবং দুটিই মিনিয়াপোলিসের দক্ষিণ-পূর্বের একটি আবাসিক এলাকায় অবস্থিত। সোমবার ছিল এই স্কুলের প্রথম শিক্ষাবর্ষের প্রথম দিন।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর ট্রুথ সোশ্যাল পোস্টে বলেছেন, তাঁকে এই ‘দুঃখজনক বন্দুক হামলার’ বিষয়ে জানানো হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, হোয়াইট হাউস পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে।

এই বন্দুক হামলার ঘটনাটি গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মিনিয়াপোলিসে ঘটে যাওয়া ধারাবাহিক প্রাণঘাতী বন্দুক হামলার সর্বশেষ ঘটনা। মঙ্গলবার বিকেলে মিনিয়াপোলিসের একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের বাইরে বন্দুক হামলায় একজন নিহত এবং ছয়জন আহত হয়েছিলেন। এর কয়েক ঘণ্টা পর, একই শহরে আরও দুটি পৃথক বন্দুক হামলায় দুজনের মৃত্যু হয়।

