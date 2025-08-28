শিক্ষার্থী ও গণমাধ্যমকর্মীদের ভিসার মেয়াদে বড় পরিবর্তন আনছেন ট্রাম্প

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রশাসন শিক্ষার্থী, সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচির সদস্য ও গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য ভিসার মেয়াদ সীমিত করার প্রস্তাব দিয়েছে। গতকাল বুধবার প্রকাশিত একটি সরকারি বিধিমালা অনুযায়ী, এটি যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসনব্যবস্থাকে আরও কঠোর করার একটি বৃহত্তর উদ্যোগের অংশ।
প্রস্তাবিত নতুন নিয়ম অনুযায়ী, এফ ভিসা (আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী), জে ভিসা (সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচির অংশগ্রহণকারী) ও আই ভিসার (গণমাধ্যমকর্মী) মেয়াদ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে। বর্তমানে এ ভিসাগুলো একটি নির্দিষ্ট কর্মসূচির সময়কাল বা যুক্তরাষ্ট্রে কর্মসংস্থানের মেয়াদ পর্যন্ত বৈধ থাকে।
শিক্ষার্থী ও সাংস্কৃতিক বিনিময় ভিসার সময়সীমা—এ ভিসাগুলোর মেয়াদ চার বছরের বেশি হবে না। এর মধ্যে ঐচ্ছিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
গণমাধ্যমকর্মীদের ভিসার সময়সীমা—সাংবাদিকদের ভিসা, যা বর্তমানে কয়েক বছর পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে, তবে নতুন নিয়মে তা ২৪০ দিন পর্যন্ত সীমিত করা হবে। চীনা নাগরিকদের ক্ষেত্রে এ সময়সীমা হবে ৯০ দিন।
প্রস্তাবে আরও বলা হয়েছে, ভিসাধারীরা মেয়াদ শেষ হওয়ার পর বর্ধিত সময়ের জন্য আবেদন করতে পারবেন।
ট্রাম্প প্রশাসন জানিয়েছে, এ পরিবর্তন ভিসা হোল্ডারদের যুক্তরাষ্ট্রে থাকার সময় তাঁদের আরও ভালোভাবে ‘পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান’ করার জন্য প্রয়োজন। এ পদক্ষেপ ২০২০ সালে ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদের শেষের দিকে আনা একটি প্রস্তাবনারই প্রতিচ্ছবি। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ডেমোক্রেটিক প্রশাসন ২০২১ সালে এর বিরোধিতা করে এটি বাতিল করে দেয়।
এ ছাড়া বিভিন্ন শিক্ষা ও বিনিময়বিষয়ক সংগঠনও ২০২০ সালের প্রস্তাবটির বিরোধিতা করেছিল। বিশ্লেষকেরা বলছেন, এ নতুন নিয়ম শিক্ষার্থীদের জন্য অতিরিক্ত প্রশাসনিক ঝামেলা তৈরি করবে। পাশাপাশি উচ্চশিক্ষা খাতে বিদেশি শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ করার ক্ষমতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ প্রস্তাবনার বিরোধিতা করে এটিকে ‘নির্দিষ্ট দেশের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ’ হিসেবে আখ্যা দিয়েছে।