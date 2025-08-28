হোম > বিশ্ব > যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

শিক্ষার্থী ও গণমাধ্যমকর্মীদের ভিসার মেয়াদে বড় পরিবর্তন আনছেন ট্রাম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ছবি: সংগৃহীত

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রশাসন শিক্ষার্থী, সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচির সদস্য ও গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য ভিসার মেয়াদ সীমিত করার প্রস্তাব দিয়েছে। গতকাল বুধবার প্রকাশিত একটি সরকারি বিধিমালা অনুযায়ী, এটি যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসনব্যবস্থাকে আরও কঠোর করার একটি বৃহত্তর উদ্যোগের অংশ।

প্রস্তাবিত নতুন নিয়ম অনুযায়ী, এফ ভিসা (আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী), জে ভিসা (সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচির অংশগ্রহণকারী) ও আই ভিসার (গণমাধ্যমকর্মী) মেয়াদ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে। বর্তমানে এ ভিসাগুলো একটি নির্দিষ্ট কর্মসূচির সময়কাল বা যুক্তরাষ্ট্রে কর্মসংস্থানের মেয়াদ পর্যন্ত বৈধ থাকে।

শিক্ষার্থী ও সাংস্কৃতিক বিনিময় ভিসার সময়সীমা—এ ভিসাগুলোর মেয়াদ চার বছরের বেশি হবে না। এর মধ্যে ঐচ্ছিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

গণমাধ্যমকর্মীদের ভিসার সময়সীমা—সাংবাদিকদের ভিসা, যা বর্তমানে কয়েক বছর পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে, তবে নতুন নিয়মে তা ২৪০ দিন পর্যন্ত সীমিত করা হবে। চীনা নাগরিকদের ক্ষেত্রে এ সময়সীমা হবে ৯০ দিন।

যুক্তরাষ্ট্রে গ্রিনকার্ডের আবেদনে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত

প্রস্তাবে আরও বলা হয়েছে, ভিসাধারীরা মেয়াদ শেষ হওয়ার পর বর্ধিত সময়ের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

ট্রাম্প প্রশাসন জানিয়েছে, এ পরিবর্তন ভিসা হোল্ডারদের যুক্তরাষ্ট্রে থাকার সময় তাঁদের আরও ভালোভাবে ‘পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান’ করার জন্য প্রয়োজন। এ পদক্ষেপ ২০২০ সালে ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদের শেষের দিকে আনা একটি প্রস্তাবনারই প্রতিচ্ছবি। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ডেমোক্রেটিক প্রশাসন ২০২১ সালে এর বিরোধিতা করে এটি বাতিল করে দেয়।

এ ছাড়া বিভিন্ন শিক্ষা ও বিনিময়বিষয়ক সংগঠনও ২০২০ সালের প্রস্তাবটির বিরোধিতা করেছিল। বিশ্লেষকেরা বলছেন, এ নতুন নিয়ম শিক্ষার্থীদের জন্য অতিরিক্ত প্রশাসনিক ঝামেলা তৈরি করবে। পাশাপাশি উচ্চশিক্ষা খাতে বিদেশি শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ করার ক্ষমতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ প্রস্তাবনার বিরোধিতা করে এটিকে ‘নির্দিষ্ট দেশের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ’ হিসেবে আখ্যা দিয়েছে।

সম্পর্কিত

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মামলা করলেন ফেড গভর্নর কুক

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ আসলে পুতিনের নয়, মোদির যুদ্ধ: ট্রাম্পের উপদেষ্টা

আকাশে ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে ৫০ মিনিট আলোচনার পরও এফ-৩৫ যুদ্ধবিমানের ধ্বংস ঠেকাতে পারেননি পাইলট

যুক্তরাষ্ট্রে গির্জায় হামলা: বন্দুকধারীর অস্ত্রে ‘ট্রাম্পকে হত্যা ও ভারতে পরমাণু হামলা করো’ বার্তা

যুক্তরাষ্ট্রে গ্রিনকার্ডের আবেদনে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত

ভারতের ওপর শুল্ক আরোপ করলেও দিনশেষে আমরা এক: মার্কিন অর্থমন্ত্রী

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাথলিক স্কুলে গুলি, বন্দুকধারীসহ নিহত ৩

সকালে পতাকা পোড়ানো বন্ধে ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশ, সন্ধ্যায় পুড়িয়ে প্রতিবাদ

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও ফেড গভর্নর কুক মুখোমুখি, দ্বন্দ্ব গড়াচ্ছে আদালতে

গভর্নর কুককে সরানোর চেষ্টায় ট্রাম্প, ফেডের সঙ্গে জড়ালেন নজিরবিহীন দ্বন্দ্বে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা