নিজের মৃত্যুর নাটক সাজিয়েও হলো না শেষ রক্ষা, ধর্ষণ মামলায় দোষী সাব্যস্ত মার্কিনি

ধর্ষণ মামলার বিচার এড়াতে সাজিয়েছিলেন নিজের মৃত্যুর নাটক। তবু হলো না শেষ রক্ষা। ধরা পড়তেই হলো পুলিশের কাছে। এবার সেই মামলায় দোষী সাব্যস্ত হলেন তিনি। যুক্তরাষ্ট্রের ইউটাহ অঙ্গরাজ্যে এ ঘটনা ঘটেছে।
বার্তা সংস্থা এপির প্রতিবেদন অনুযায়ী, গতকাল বুধবার অঙ্গরাজ্যের সল্ট লেক কাউন্টির এক আদালতে দোষী সাব্যস্ত হন তিনি। আগামী ২০ অক্টোবর তাঁর সাজা ঘোষণা করা হবে। বুধবারের শুনানিতে তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেন ভুক্তভোগী নারী ও তার বাবা-মা। আগামী সেপ্টেম্বর উইটাহ কাউন্টিতে আরেকটি ধর্ষণ মামলায় বিচারের মুখোমুখি হবেন রসি নামের এই অপরাধী।
২০০৮ সালে নিজের প্রেমিকাকে ধর্ষণ করেন রসি। এ ঘটনায় ওই বছরই মামলা হয়। পরে, মামলার বিচার এড়াতে নিজের মৃত্যুর নাটক সাজান তিনি। ২০২০ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি অনলাইন নিজের একটি মৃত্যুলিপি প্রকাশ করান তিনি। ওই মৃত্যুলিপিতে দাবি করা হয়, নন হজকিন লিম্ফোমায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন রসি। এই মৃত্যুলিপি প্রকাশের পরপরই ইউটাহ থেকে পালান তিনি। তবে, শুরু থেকেই এই মৃত্যু নিয়ে সন্দিহান ছিলেন অনেকেই। এমনকি তার নিজের পরিবার, তার সাবেক আইনজীবীও মৃত্যুর খবর নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে।
পরে, ২০২১ সালে স্কটল্যান্ড থেকে গ্রেপ্তার করা হয় তাকে। গ্লাসগোর একটি হাসপাতালে কোভিড-১৯-এর চিকিৎসার জন্য ভর্তি হন তিনি। সেখানকার কর্মীরা তার শরীরে থাকা একটি উল্কি বা ট্যাটু দেখতে পান, যা ইন্টারপোলের নোটিশে রসির স্বতন্ত্র ট্যাটু হিসেবে চিহ্নিত। সেটি দেখেই তাঁকে পুলিশে রিপোর্ট করেন কর্মীরা।