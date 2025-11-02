হোম > বিশ্ব > যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

আমার মেয়র, তোমার মেয়র, মামদানি মামদানি—নিউইয়র্কে বাংলায় মিছিল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

যুক্তরাষ্ট্রে নিউইয়র্কের হিলসাইড অ্যাভিনিউ হঠাৎ মুখরিত হলো বাঙালি কণ্ঠের উচ্ছ্বাসে। সেখানে আয়োজিত একটি নির্বাচনী মিছিলের স্লোগান ছিল বাংলায়—‘আমার মেয়র, তোমার মেয়র, মামদানি মামদানি!’

আগামী মঙ্গলবার (৪ অক্টোবর) অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই এই মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। মেয়র প্রার্থী জোহরান মামদানির সমর্থনে আয়োজিত এই মিছিলে বাংলাদেশি ও দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ভূত নিউ ইয়র্কবাসীরা অংশ নেন।

রোববার (২ নভেম্বর) মামদানির ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে ওই মিছিল ও সমাবেশের একটি ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে। এতে দেখা যায়, বয়স্ক নারী থেকে শুরু করে তরুণ-তরুণী, সবাই একসঙ্গে ছন্দে ছন্দে উচ্চারণ করছেন, ‘মামদানি, মামদানি, জোহরান মামদানি!’

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ‘Bengalis4 Zohran’ নামে একটি পেজও একই ধরনের ভিডিও শেয়ার করেছে, যেখানে নিউইয়র্কের প্রবাসী বাঙালিরা বাংলা স্লোগানে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছেন।

ওই মিছিল ও সমাবেশে মামদানি তাঁর বক্তব্যে বলেন, ‘এই শহরে যাদেরকে কখনো সন্ত্রাসী বলা হয়েছে, কিংবা কর্মস্থলে নিজের নামকে বিকৃত হতে শুনেছেন—তাদের হাত তুলতে বলছি। আমরা যারা নিজেদের পরিচয়ের কারণে হেয়বোধ করেছি, এই নির্বাচনের লড়াই আমাদের সবার জন্য।’

তিনি আরও যোগ করেন, ‘আমরা শুধু এক কলঙ্কিত সাবেক গভর্নরকে বিদায় দিচ্ছি না; আমরা বিদায় দিচ্ছি সেই রাজনীতিকে, যা লজ্জা ও বৈষম্য তৈরি করে।’

বাংলাদেশি সংস্কৃতির প্রাণচাঞ্চল্যে ভরা এই সমাবেশে ফুটে উঠেছে প্রবাসী সম্প্রদায়ের ঐক্যবোধ ও নিউইয়র্কের বহু সাংস্কৃতিক আবহ।

