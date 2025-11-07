ভেনেজুয়েলাতে হামলায় কংগ্রেসের অনুমতি লাগবে না ট্রাম্পের, বাড়ল যুদ্ধের শঙ্কা

যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে রিপাবলিকান আইনপ্রণেতারা একটি বিল খারিজ করে দিয়েছেন। বিলটি অনুমোদিত হলে লাতিনের দেশ ভেনেজুয়েলায় কোনো সামরিক হামলা চালানোর আগে কংগ্রেসের অনুমতি নিতে হতো প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল–জাজিরার প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
স্থানীয় সময় গতকাল বৃহস্পতিবার দুই রিপাবলিকান আইনপ্রণেতা ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে যোগ দিয়ে আইনটির পক্ষে ভোট দেন। তবে তারপরও তাদের সমর্থন যথেষ্ট ছিল না। বিলটির পক্ষে পড়ে ৫১ ভোট এবং এর বিপরীতে ৪৯ ভোট। এই বিলটি খারিজ হয়ে যাওয়ার পর ডেমোক্র্যাট সিনেটর টিম কেইন বলেন, ‘আমাদের কংগ্রেসের ভোটের অনুমোদ ছাড়া যুদ্ধে যাওয়া উচিত নয়।’
এদিকে, এই ভোট যখন চলছিল তার আগে থেকেই দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলে মার্কিন সামরিক শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ছাড়া, এর আগে ভেনেজুয়েলা ও কলম্বিয়ার আন্তর্জাতিক জলসীমায় মার্কিন সামরিক হামলায় কমপক্ষে ৬৫ জন নিহত হয়েছেন।
যুক্তরাষ্ট্রের দাবি, তারা যে নৌকাগুলোতে হামলা চালিয়েছে সেগুলো মাদক বহন করছিল। তবে লাতিন আমেরিকার নেতারা, কিছু কংগ্রেস সদস্য, আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞ ও নিহতদের পরিবারগুলো এটিকে বিচারবহির্ভূত হত্যা বলে উল্লেখ করেছেন। তাদের দাবি, নিহতদের বেশির ভাগই মৎস্যজীবী ছিলেন।
বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে যুক্তরাষ্ট্র ভেনেজুয়েলা উপকূলের কাছে ক্যারিবীয় সাগরে কয়েক হাজার সেনা, একটি পারমাণবিক সাবমেরিন এবং ইউএসএস জেরাল্ড আর ফোর্ড বিমানবাহী রণতরীসহ বিপুলসংখ্যক ডেস্ট্রয়ার ও বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধজাহাজ পাঠিয়েছে। এই বিল বাতিল হয়ে যাওয়ার পর এই ভয় আরও বাড়ল যে, ট্রাম্প যেকোনো সময় ভেনেজুয়েলায় হামলা চালাতে পারেন। এর লক্ষ্য হতে পারে প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে ক্ষমতাচ্যুত করা।
ওয়াশিংটন মাদুরোকে মাদক পাচারের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে। ট্রাম্পও ভেনেজুয়েলার মাটিতে হামলার ইঙ্গিত দিয়েছেন। ক্যালিফোর্নিয়ার ডেমোক্র্যাট সিনেটর অ্যাডাম শিফ বলেন, ‘এটি স্পষ্ট যে, এ নিয়ে মূলত সম্ভাব্য শাসন পরিবর্তনই ইস্যু।’ তিনি আরও বলেন, ‘যদি প্রশাসন এ পথে যেতে এবং যদি আমরা যুদ্ধের ঝুঁকিতে পড়ি, তবে এই বিষয়ে কংগ্রেসের মতামত নেওয়া উচিত।’
ফ্লাইট ট্র্যাকিং তথ্য দেখিয়েছে, গত বৃহস্পতিবার, দুটি মার্কিন বি-৫২ বোমারু বিমান ভেনেজুয়েলার উপকূল বরাবর ক্যারিবিয়ান সাগরে উড়ে গেছে। ফ্লাইডরাডার ২৪-এর তথ্য অনুযায়ী, বিমান দুটি ভেনেজুয়েলার উপকূলে সমান্তরাল উড়ে পূর্বদিকে কারাকাসের কাছে চক্কর কাটে এবং তারপর সমুদ্রের দিকে চলে যায়। ভেনেজুয়েলার সীমার কাছে মার্কিন বিমান উপস্থিতি এ পর্যন্ত অন্তত চতুর্থবার। অক্টোবরের মধ্য থেকে একবার বি-৫২ এবং দুইবার বি-১বি বোমারু বিমান ভেনেজুয়েলার সীমানার কাছে উড়েছে।
এদিকে, সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা গেছে, মার্কিন জনগণের মাত্র ১৮ শতাংশই মাদুরোর সরকার পতনের জন্য সামরিক ব্যবহারের পক্ষে। জরিপ প্রতিষ্ঠান ইউগভের জরিপে দেখা গেছে, ৭৪ শতাংশ মানুষ মনে করে, প্রেসিডেন্ট কংগ্রেসের অনুমতি ছাড়া বিদেশে হামলা চালাতে পারবে না। এটি মার্কিন সংবিধানের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ।
তবে রিপাবলিকান আইনপ্রণেতারা সাম্প্রতিক হামলাগুলোকে সমর্থন করছেন। তারা ট্রাম্প প্রশাসনের মতোই মাদকবাহিনী বন্ধের প্রচেষ্টা হিসেবে দেখছেন। আইনগত বৈধতা, মার্কিন বা আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে, রিপাবলিকানদের জন্য বড় সমস্যা নয়। সিনেট ফরেন রিলেশনস কমিটির রিপাবলিকান চেয়ারম্যান জিম রিশ বলেন, ‘প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সহস্রাধিক মার্কিনকে প্রাণঘাতী মাদক থেকে রক্ষা করতে কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছেন।’
বৃহস্পতিবার শুধু দুই রিপাবলিকান—সিনেটর র্যান্ড পল ও লিসা মরকোস্কি—ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। কিছু কনজারভেটিভ এখন ভেনেজুয়েলায় সম্ভাব্য যুদ্ধে হতাশা প্রকাশ করেছেন। ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হওয়ার সময় বিদেশি সামরিক সংঘাতে অংশ না নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।