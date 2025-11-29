হোম > বিশ্ব > যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয়-সম্পর্কিত সব সিদ্ধান্ত স্থগিত করল ট্রাম্প প্রশাসন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: এএফপি

ওয়াশিংটন ডিসিতে দুই ন্যাশনাল গার্ড সদস্যের ওপর গুলির ঘটনার পর আশ্রয় আবেদন-সংক্রান্ত সব ধরনের প্রক্রিয়া সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস দপ্তরের (ইউএসসিআইএস) পরিচালক জোসেফ এডলো এ ঘোষণা দেন। এডলো বলেন, ‘যতক্ষণ না আমরা নিশ্চিত হচ্ছি যে প্রতিটি বিদেশির সর্বোচ্চ মাত্রায় নিরাপত্তা যাচাই সম্পন্ন করা যাচ্ছে, ততক্ষণ এই বিরতি থাকবে।’

এর আগে গত বৃহস্পতিবার ‘তৃতীয় বিশ্বের দেশ’ থেকে অভিবাসন স্থায়ীভাবে স্থগিত করার ঘোষণা দেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত বুধবার ওয়াশিংটনে ন্যাশনাল গার্ড সদস্যের ওপর গুলির ঘটনার পর এমন কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়া শুরু করে ট্রাম্প প্রশাসন। ওই হামলায় আহত একজন ন্যাশনাল গার্ড সদস্য মারা গেছেন এবং আরেকজন এখনো আশঙ্কাজনক অবস্থায় আছেন।

একজন আফগান নাগরিককে এ হামলার জন্য দায়ী করা হয়েছে। প্রথমে এ ঘটনায় শুধু আফগানদের ভিসা ও অভিবাসন প্রক্রিয়া বন্ধ করা হয়। তবে পরবর্তী সিদ্ধান্তগুলো কার্যত সব দেশের অভিবাসীদের ওপর প্রভাব ফেলেছে।

সিবিএস নিউজ জানায়, হোমল্যান্ড সিকিউরিটির শাখা ইউএসসিআইএসের কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাঁরা যেন আপাতত কোনো আশ্রয় আবেদন অনুমোদন, প্রত্যাখ্যান বা বন্ধ না করেন। তাঁরা আশ্রয় আবেদন নিয়ে কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন, তবে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করার ধাপে পৌঁছালে তা স্থগিত রাখতে হবে। এ নির্দেশনার বিস্তারিত এখনো জানা যায়নি।

ওয়াশিংটনে ন্যাশনাল গার্ডের ওপর হামলাকারী আফগান কাজ করেছিলেন সিআইএর সঙ্গে

গত বুধবার (২৬ নভেম্বর) স্থানীয় সময় বেলা ২টা ১৫ মিনিটের দিকে (ইএসটি) ফাররাগাট স্কয়ার মেট্রোস্টেশনের কাছে হামলার ঘটনা ঘটে। আই স্ট্রিটের কোণের এই জায়গাটিতে অনেকেই দুপুরের খাবার খাওয়ার জন্য আসেন।

প্রথমে হামলাকারীর পরিচয় পাওয়া না গেলেও পরে জানা যায়, হামলাকারী আফগান বংশোদ্ভূত। নাম রহমানুল্লাহ লাকানওয়াল। ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে ‘অপারেশন অ্যালাইজ ওয়েলকাম’ কর্মসূচির আওতায় আফগানিস্তান থেকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছিলেন লাকানওয়াল।

তৃতীয় বিশ্ব থেকে অভিবাসন স্থায়ীভাবে বন্ধ করবে যুক্তরাষ্ট্র: ট্রাম্পের ঘোষণা

প্রসঙ্গত, আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের পর তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এই কর্মসূচির আওতায় হাজার হাজার আফগান নাগরিককে বিশেষ অভিবাসন সুরক্ষা দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে আসেন।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই হামলাকে ‘সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড’ বলে আখ্যা দিয়েছেন। বুধবার রাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত এক ভিডিও বার্তায় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, ‘বাইডেনের আমলে যুক্তরাষ্ট্রে আসা সব আফগান শরণার্থীকে পুনরায় যাচাই করা প্রয়োজন। যারা আমাদের দেশকে ভালোবাসে না, তাদের আমরা চাই না।’

